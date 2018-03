Les copropriétés gagnent les régions

Ils choisissent les condos

En ville ou à la campagne, les habitants des régions excentrées du Québec vivent principalement dans des maisons unifamiliales, des jumelés ou en appartement. Si bien que ceux qui préfèrent acheter un condo surprennent parfois leur entourage. Quatre propriétaires nous expliquent leurs préférences.

Alma

Après avoir vécu seul dans un condo pratiquement neuf, Gimmy Desbiens a rencontré sa conjointe. Lorsque cette dernière est tombée enceinte, le couple a décidé de louer la copropriété et d'acheter une maison, avec piscine creusée et garage. Pourtant, moins de deux ans plus tard, il a tout vendu pour retourner dans le condo. «On ne voulait plus tenir maison, gérer la piscine et s'occuper du terrain», explique M. Desbiens. Le prix a également pesé dans la balance. «Si on refait la toiture d'une maison, ça coûte entre 5000 $ et 10 000 $, alors que dans un immeuble à condos, on partage les coûts, et les frais mensuels couvrent le tout. On est aussi passés d'un compte de taxes d'environ 4000 $ pour notre maison à moins de 2000 $ pour le condo.»

Les amoureux ont compris qu'ils voulaient un pied-à-terre pour manger et dormir. Pourtant, le choix de condos à Alma est très limité, selon Gimmy Desbiens. «Dans les années 2011 à 2015, quelques investisseurs ont voulu suivre la mode de Québec et Montréal, mais les gens n'étaient pas prêts à ce mode de vie là.» L'entourage du couple a d'ailleurs été en grande partie surpris de le voir retourner en condo. «Pour plusieurs, ça n'avait pas de bon sens! Ils se disent qu'on reste à deux pieds des voisins et qu'ils vont entendre tout ce qu'on fait. Pour moi, ce n'est tellement pas grave. Mais j'ai rarement vu des couples comme nous chercher un condo. C'est marginal.»

Rimouski

Quand ils ont acheté leur condo à Rimouski en 2011, Jerry Castonguay et sa conjointe faisaient leurs premiers pas dans l'immobilier. «C'était un beau moyen pour être propriétaires et connaître nos limites sur ce qu'on est capables de faire, dit M. Castonguay. On aimait l'absence de responsabilités pour le déneigement, le terrain et le magasinage des assurances pour le bâtiment. Et c'était pas mal plus abordable qu'une maison!»

Dans une ville où le taux d'inoccupation des logements a souvent frôlé le 0 %, le prix des appartements est très élevé depuis des années. «On payait 850 $ par mois pour louer un 4 1/2 dont la superficie était semblable à celle de notre condo, dont l'hypothèque nous coûtait 975 $ par mois. On aurait été niaiseux de ne pas faire le saut!»

En réponse à la crise de l'habitation, plusieurs immeubles de copropriétés ont été construits à Rimouski. Si bien que ce produit immobilier est de plus en plus familier aux habitants du secteur. «Quand on cherchait notre condo, c'était méconnu. En région, c'est beaucoup plus naturel de chercher une maison unifamiliale. Mais quand on expliquait nos motivations, tout le monde comprenait, et les gens s'y connaissent de plus en plus aujourd'hui.»

Après quelques années, le couple s'est cependant rendu compte qu'il préférait vivre dans une maison. «On a compris qu'on n'aime pas avoir de voisins et prendre des décisions avec eux. Je viens d'un village où tout le monde a sa maison, son intimité, et j'ai besoin de ça. On vend présentement pour aller plus près de la nature. Comme prévu, nos années en condo nous ont permis d'apprendre ce qui nous convenait.»