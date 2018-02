Les idées de grandeur d'Edmonton

À Vancouver comme à Toronto, des mesures visant à contrer la surenchère, couplées au resserrement des règles hypothécaires, ont donné un coup de frein au marché immobilier. Or, d'autres villes canadiennes continuent de voir les ventes progresser. C'est le cas à Montréal... mais pas seulement. À Edmonton, s'il faut en croire le succès des projets dans le quartier Ice District, le marché est en plein boom.

Ce secteur du centre-ville est pris d'assaut par les grues des constructeurs, dont celles qui s'affairent à bâtir un immeuble de 66 étages, la tour Stantec, la plus haute du pays à l'extérieur de Toronto. L'immeuble abritera des bureaux, des commerces et plus de 400 condos.

Et les ventes vont bien, même si le pied carré s'y vend à des prix records, rapporte le Globe and Mail.

La popularité des logements vendus entre 300 000 $ et 1 million est telle qu'elle a provoqué une vive hausse des ventes de condos dans la capitale albertaine, indique pour sa part l'Edmonton Journal.

Au dernier trimestre de 2017, les ventes de condos ont plus que doublé (+ 160 %) par rapport à l'année précédente.

La firme Urban Analytics, citée par le quotidien albertain, explique : « La situation du complexe, tout près de la Place Rogers [l'aréna des Oilers d'Edmonton], les vues attrayantes dans toutes les unités - aménagées à partir du 31e étage de l'immeuble - , de même que les finitions luxueuses ont attiré beaucoup d'acheteurs locaux et de l'extérieur de la province. »

La construction de l'immeuble va bon train et les premiers occupants devraient pouvoir emménager en octobre 2019.

D'autres tours, un peu moins hautes, sont aussi en construction dans les environs, dont celle des condos Legends (55 étages), qui ont vite trouvé preneur, même si les prix commençaient à 700 $ le pied carré. Un dynamisme qui fait du marché immobilier d'Edmonton l'un des plus actifs au Canada, selon le Groupe Altus.