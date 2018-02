DES CONDOS POUR « DENSIFIER » LE TERRITOIRE

Acheter un condo, ce n'est pas comme faire l'acquisition d'un bungalow ou d'un « plex ». Il faut savoir pourquoi on veut vivre en copropriété, assumer que la gestion de l'immeuble est l'affaire de tous les propriétaires et bien cibler son secteur, question de protéger son investissement.

David Guay avait tout juste 23 ans lorsqu'il a décidé de quitter Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides, pour habiter à L'Île-des-Soeurs, dans son premier condo tout neuf. Il a tellement aimé ce mode de vie qu'il a, depuis, acheté deux autres condos dans son île avec sa conjointe Mylène Prandi.

« Nous en sommes à notre troisième copropriété en moins de 15 ans », raconte le copropriétaire âgé dans la mi-trentaine.

Inutile de préciser que le couple, qui a deux filles - âgées de 9 mois et 3 ans - a fait son nid dans l'immobilier en privilégiant la formule sans entretien du condominium.

« On n'a pas de cour gazonnée, pas de terrain à entretenir, racontent les copropriétaires. Si on veut aller jouer dehors avec les enfants, on a un parc en face de notre immeuble ; si on souhaite aller bruncher au centre-ville avec des amis, on prend les transports en commun. Il y a un arrêt d'autobus à proximité. Et on a la piscine ! »

Tous deux ne cachent pas que la décision d'acheter un condo en zone urbaine a été fortement influencée par la proximité des services et le lieu de travail. « On n'a pas besoin d'avoir une deuxième auto, et ça nous fait réaliser d'importances économies », estime le courtier d'assurances, à la tête de sa propre entreprise. Sa conjointe enseigne au primaire, à L'Île-des-Soeurs.

« À l'époque, il n'était pas question de me taper une heure et demie dans le trafic entre Sainte-Thérèse et le centre-ville pour me rendre à mon travail. C'était la même chose pour ma conjointe. »

Limiter les contraintes

Cette détermination à vivre avec le moins de contraintes possible a amené le couple à acquérir, l'an dernier, un plus grand condo, pour que la petite famille y trouve son compte, et l'espace requis.

« On a une vue superbe ! s'exclame David. On peut même voir le pont Champlain et la circulation dense aux heures de pointe ! » L'appartement de 1400 pi2, un penthouse, est niché au 19e étage d'un immeuble de 140 logements, « bien administré et bien entretenu », précise-t-il.

Le couple y a mis le prix : 455 000 $, en plus des rénovations qui se sont élevées à 50 000 $. « C'était un appartement qui manquait d'amour, avec des tapis roses, évoque le copropriétaire, en riant. On a tout remis au goût du jour et on est vraiment satisfaits du résultat. »

Un investissement rentable, le condo ? « D'après mon expérience, répond David, c'est le cas, jusqu'à présent. Ça me permet de vivre dans un environnement fort agréable, pour beaucoup moins cher qu'une maison. À L'Île-des-Soeurs, une propriété unifamiliale se vend facilement dans les 800 000 $. »

Il faut comprendre qu'il y est allé par étapes avant d'en arriver là. Il a acquis son premier condo pour 205 000 $ en 2004, qu'il a revendu cinq ans plus tard pour la somme de 323 000 $. « J'ai acheté au bon moment et au bon endroit », se félicite-t-il, après coup.

Cibler les bons quartiers

Mais voilà : tous les acheteurs de condo ne font pas nécessairement les bons choix quand vient le moment de s'installer en ville ou en banlieue.

« D'où l'importance, relève le courtier Robert Levy, du Groupe Immo MK, d'acheter dans des secteurs recherchés qui vont prendre de la valeur. »

Il constate néanmoins, comme bien d'autres courtiers actifs dans le marché de la copropriété, que les promoteurs ont « beaucoup trop construit » au cours des dernières années, avec le résultat que les prix ont fléchi dans ces secteurs engorgés.

« On peut parler de saturation dans certains marchés, observe le courtier qui vend des condos dans le sud-ouest de Montréal et à Côte-Saint-Luc, notamment. Ça complique la tâche des vendeurs qui doivent patienter plus longtemps avant de trouver preneur. »