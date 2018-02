Marché immobilier: à plein régime

Un marché sur sa lancée

En dépit de la hausse des taux hypothécaires, le marché de la revente devrait poursuivre sur sa lancée en 2018, avec des hausses de prix et de transactions appréciables.

C'est du moins ce que prévoit Paul Cardinal, directeur d'analyse à la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ). «Nous devrions enregistrer un nouveau record de ventes, tant pour la province que pour la région métropolitaine de Montréal, de même que dans l'île de Montréal, s'avance-t-il à prédire. Les indicateurs économiques sont positifs.»

Il concède toutefois que la majoration des taux d'intérêt pourrait «refroidir un tantinet» l'enthousiasme des acheteurs, mais en revanche, ajoute-t-il, «la forte création d'emplois et la vigueur de l'économie vont compenser».

Avantage Montréal

Paul Cardinal fait valoir que c'est dans l'île de Montréal et dans la région métropolitaine de Montréal (qui s'étend jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2017) qu'il se crée le plus d'emplois et que les nouveaux arrivants élisent domicile. Depuis deux ans, 105 000 des 126 000 emplois créés à la grandeur du Québec l'ont été dans la région de Montréal.

«Cette création d'emplois devrait stimuler l'achat de propriétés, entre autres par la clientèle des premiers acheteurs.»

Le directeur d'analyse s'attend même à ce que leur entrée dans le marché produise l'effet d'une «cascade de transactions» qui fera tourner la machine immobilière un peu plus rapidement.

Pas de surchauffe

De son côté, Joanie Fontaine, économiste à la firme JLR Solutions foncières, se garde bien de faire des prédictions. Mais elle ne cache pas qu'il faudra surveiller de près la progression des taux hypothécaires et leur impact sur le niveau d'emprunt des acheteurs.

Chose certaine, le marché «montréalais» demeure «un marché sain», constate l'économiste. «Il n'y a aucun signe de surchauffe, comme c'est le cas à Toronto et à Vancouver, tient-elle à préciser. Nous ne sommes pas au rouge, mais plutôt au vert.»

À titre d'exemple, en 2017 à Montréal, le prix médian d'une unifamiliale se situait à 448 000 $, en hausse de 8 %, ce qui demeure encore très loin des prix de Toronto et de Vancouver.

Des marchés régionaux en progression

Il n'en demeure pas moins que, vu dans son ensemble, le marché immobilier, au Québec, affiche des performances inégales. «Ça reste un marché à deux vitesses», répète Paul Cardinal.

«C'est un fait que Montréal affiche de belles performances, tandis que des régions plus éloignées, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, ont plus de difficultés, précise, de son côté, Joanie Fontaine. Le vieillissement de la population et l'exode des jeunes ne favorisent pas une activité immobilière soutenue dans ces régions.»

Paul Cardinal, directeur d'analyse à la FCIQ, constate lui aussi des écarts marqués entre les ventes de propriétés dans la région de Montréal et dans certaines régions du Québec.

Il note cependant que des marchés «régionaux» se sont redressés au cours de la dernière année. Il cite Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières.