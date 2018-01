Le grand virage de Sainte-Agathe-des-Monts

La mise en valeur du lac fait partie du vaste projet «Destination 2030». L'objectif: faire de cet endroit la ville de demain. «Sainte-Agathe-des-Monts veut retrouver ses lettres de noblesse en osant, en innovant et en se réinventant. C'est pourquoi nous avons mis en oeuvre un plan d'action comprenant 10 chantiers», explique Alain Paquette, directeur général adjoint de Sainte-Agathe-des-Monts.

«Nous sommes en train de revitaliser le centre-ville, ce qui comprend la construction d'une promenade riveraine ainsi que la mise sur pied d'une gamme complète d'activités de loisirs et de culture.»

Déjà, une certaine effervescence se fait sentir: les ventes de maisons ont fait un bon de 16 % comparativement à 2016, pour atteindre 178 transactions. Le fait que Sainte-Agathe-des-Monts soit une ville de services - avec un centre hospitalier, quatre écoles primaires et une école secondaire, le siège social de la commission scolaire, les principales enseignes des grands magasins et un bon nombre de concessionnaires - peut expliquer l'intérêt pour l'endroit.

Moins cher et grand air

Louis-Charles Ménard, courtier immobilier agréé pour RE/MAX Laurentides, a pour sa part une autre explication. «Le prix des maisons y est entre 30 et 40 % moins cher qu'à Saint-Sauveur. Le prix de vente moyen est de 202 000 $. Pour les retraités, c'est une meilleure option que de s'acheter une copropriété en Floride, où les coûts ont monté en raison de la faiblesse du dollar.»

Depuis l'arrivée de l'internet haute vitesse, l'endroit aurait également un certain attrait auprès des travailleurs autonomes, puisque leur nombre a augmenté de 22 % au cours des dernières années. Lorraine Hamel, courtière immobilière pour Royal LePage Humania, a une bonne idée de ce que ces nouveaux citoyens viennent chercher.

«Sainte-Agathe-des-Monts est reconnue pour la beauté de ses paysages, sa qualité de vie et son air pur. À une certaine époque, les gens venaient ici exprès pour cela. Aujourd'hui, les gens fuient le trafic et les cônes orange. La ville n'est pas un endroit uniquement pour les fins de semaine. On y travaille, on y réside et on s'y divertit. Il y a une vie», souligne-t-elle.