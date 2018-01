Immobilier: un marché plus solide qu'anticipé

«Il y a deux tendances qui sont en cause, indique M. Cardinal. D'une part, les baby-boomers peuvent se permettre d'acheter des résidences secondaires, car ils sont pour la plupart avancés dans le paiement de leurs hypothèques. D'autre part, les semi-retraités ont la possibilité de s'accommoder pour se rendre au bureau un ou deux jours par semaine. Ces gens vont aussi opter pour une résidence dans ces secteurs de villégiature pour y passer une grande partie de la semaine.»

La copropriété: une option séduisante

La copropriété est le type de propriété qui a connu la plus forte croissance du niveau des ventes au quatrième trimestre de 2017, soit une hausse de 15 %. Les ventes des plex et des unifamiliales ont augmenté légèrement, de 4 et de 3 %. Cette tendance devra continuer à s'amplifier en 2018, selon Paul Cardinal. «Le facteur principal est la réduction de la taille des ménages, a-t-il dit. On a des ménages qui n'ont pas d'enfants et qui sont prêts à renoncer à de la superficie pour économiser au niveau des coûts d'entretien. Il y aussi des jeunes professionnels voulant être près du travail qui vont s'établir dans les quartiers centraux.»