La propriété de la semaine: Lumineuse, joyeuse, imaginative

Le leitmotiv de Lise lorsqu'elle songeait à la construction de sa future maison tenait en trois mots : « Lumineuse, joyeuse, imaginative. » Elle a porté en elle son projet pendant plus de trois ans avant de le voir se réaliser.

Lise est une fille des Laurentides, même si elle est originaire de la métropole. Sa vraie nature, c'est la nature. Son terrain de jeu a toujours été dans le Nord. Pas étonnant qu'elle ait décidé de s'y établir après y avoir pratiqué des sports et loué des chalets. Elle avait d'ailleurs acheté un chalet suisse qu'elle avait préalablement loué avec feu son mari à Sainte-Adèle.

UN OEIL SUR LES HAUTEURS

Lise a acheté un terrain en 2007 quand elle a su qu'un promoteur immobilier venait d'acquérir la montagne : un pic rocheux avec une vue sur les pentes de ski, un lopin très boisé qu'il a fallu dynamiter en partie pour accrocher la maison en porte-à-faux. Pendant plusieurs années, Lise a imaginé ce que serait son futur foyer, puis elle a engagé un cabinet d'architectes pour en dessiner les plans.

PÉPINS DE PASSAGE

Or, quand est venu le temps de faire la demande de permis à la municipalité, on a constaté que la maison aurait été trop haute et trop étroite ! Retour à la planche à dessin pour préserver le concept : les deux niveaux inférieurs sont restés partiellement ouverts afin d'être comptés comme un seul, et de conserver ainsi l'étage des chambres. Par ailleurs, une passerelle extérieure est devenue une salle à manger faisant partie intégrante de la maison. Et une des pièces les plus populaires !

UN TRIO GAGNANT

Sa maison, elle la voulait donc lumineuse. Grâce à son emplacement sur un flanc sud-ouest, le soleil s'invite et les fenêtres généreuses lui font un bon accueil. Les plafonds élevés du rez-de-chaussée s'avèrent d'excellents complices pour cette opération. Et la blancheur des murs et l'aménagement discret font le reste.

Lise désirait aussi que sa résidence soit joyeuse. La cuisine en est un exemple parfait avec son stratifié jaune « ski-doo », un qualificatif de la proprio. La piscine, creusée, au sel et chauffée, accroche bien des sourires, et la vue spectaculaire des environs nous fait flotter dans les nuages.

Enfin, Lise estime que la conception de l'ensemble est marquée d'une touche imaginative : côté matériaux, elle l'a déclinée avec du béton, du bois et de l'acier. Le béton habille le sol du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin, il enserre aussi la piscine en créant un microclimat. Le parement extérieur en cèdre teint et des poutres apparentes lamellées créent une atmosphère chaleureuse. Des garde-corps façonnés par des artisans de Prévost, de même que des marches d'escalier en plaques striées (chequer plate), entre autres, mettent l'acier en vedette.

LE CÔTÉ HUMAIN

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lise habite seule cette vaste maison. Non, il y a aussi Wilma, son braque de 5 ans ! En fait, elle a imaginé tout cela pour en occuper le rez-de-chaussée seulement, laissant les trois chambres du premier étage pour héberger ses deux fils et la progéniture lors de leurs passages. On aura compris que Lise est tournée vers les autres et à leur écoute. Au bord de la retraite, elle songe à déménager pour se rapprocher des petits-enfants. Elle va quitter ce coin des Pays d'en haut, chargé de beaucoup de souvenirs et qu'elle a dans la peau depuis si longtemps. Une chose est sûre : il faudra que la nature soit encore à sa porte, car c'est elle qui l'anime.