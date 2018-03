Dynamique Drummondville

Des maisons à prix «abordable». Des commerces et des entreprises en plein essor. Des industries qui génèrent une forte activité économique. Bienvenue à Drummondville!

«Il y a pas mal d'action, résume le courtier immobilier Paul Parenteau, de l'enseigne RE/MAX. On peut même dire que la vie est plaisante.»

Le courtier exerce son métier depuis plus de 30 ans dans cette ville «dynamique». Il n'en revient pas à quel point Drummondville s'est transformée «pour le mieux», insiste-t-il, au cours des 10 dernières années.

«Nous avons de gros employeurs, entre autres Soprema et Soucy, une nouvelle salle de concert et, depuis peu, l'Université du Québec à Drummondville», énumère-t-il.

Le courtier ne cache pas que la présence de l'université devrait permettre aux cégépiens de la région de «coller plus longtemps». «On veut que nos jeunes restent ici, et c'est un pas dans la bonne direction», ajoute-t-il.

À mi-chemin de tout

C'est un fait connu, sur le plan géographique, que Drummondville est située au centre du Québec. «On est à mi-chemin d'à peu près tout, qu'on veuille se rendre à Québec, à Montréal ou à Trois-Rivières», constate, de son côté, le courtier immobilier Pierre Salois, du groupe Sutton Vision Plus.

«C'est un atout pour les acheteurs et pour les entrepreneurs à la tête de PME, relève le courtier. Les distances sont relativement courtes entre ces trois villes.» Il ne manque pas de rappeler le rôle moteur du Centrexpo Cogeco pour la tenue de congrès dans cette ville qui compte plus de 500 entreprises manufacturières.

«Drummondville continue d'attirer la petite et moyenne entreprise grâce, notamment, à son incubateur industriel. Plus il y a d'entreprises, plus il y a de l'activité immobilière.»