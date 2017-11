Six maisons à 1 million

Gatineau

1 095 000 $

En Outaouais, pour un peu plus de 1 million, on peut emménager sur un domaine de 35 acres avec un garage commercial pouvant accueillir huit voitures, un spa et une piscine creusée, une maisonnette détachée avec bar et cuisine complète et un stationnement pour hélicoptère.

Cette construction récente de 2008 est évaluée à 505 400 $.

Si la maison en soi est impressionnante, c'est tout ce qui ceinture la piscine qui vole carrément la vedette.

https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~gatineau-gatineau/20297562?&=1