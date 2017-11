Copropriété: petits luxes attrayants

Pour le meilleur et pour le pireCertains propriétaires vivent dans des immeubles dotés d'une dizaine de services, sans jamais en profiter. D'autres ont acheté leur propriété en sachant précisément de quels extras ils avaient besoin. Trois d'entre eux racontent leur expérience.

La vue

Depuis deux ans et demi, Sébastien Lauzon Giguère vit à Pointe-Saint-Charles dans un immeuble offrant piscine et terrasse sur le toit, gym et chalet urbain (avec salle de cinéma, table de billard, minicuisine). Des éléments qui l'ont convaincu de laisser tomber ses envies de maison. «Au départ, je ne voulais pas vivre en condo, mais quand j'ai vu que je pouvais avoir accès à tous ces espaces en plus, sans avoir à m'en occuper, ça m'a fait changer d'idée.»

La présence d'une terrasse sur le toit l'a complètement séduit. «Comme je vis dans le plus haut immeuble du secteur, j'ai une super belle vue sur Montréal! Ça m'a convaincu d'acheter là au lieu d'un autre condo à Lachine avec une piscine au centre du complexe, comme dans la télésérie Place Melrose.»

Puisqu'il possède un condo de 560 pi2, l'accès aux espaces communs se révèle profitable. «Quand je suis avec un groupe d'amis, c'est agréable de passer la soirée au chalet urbain.» Le partage avec ses voisins se déroule relativement bien. «Lors des grosses journées chaudes cet automne, il y avait énormément de monde à la piscine. Pas juste les propriétaires eux-mêmes, mais leurs amis et leur famille. Quand on y va tous la même journée, ça paraît. C'est parfois trop populaire, mais ce n'est pas dérangeant.»

Le civisme

Après cinq ans comme propriétaire d'une unité au Lowney sur Ville dans Griffintown et quelques mois au U31 des Shop Angus, Marie* peut aisément comparer les deux immeubles. Entre 2012 et 2017, elle avait la totale: piscines sur le toit, hamacs, table de babyfoot, gym, spa intérieur (hammam, sauna, piscine, bain froid, bain chaud), salle polyvalente, chalet urbain, etc. «Tous ces extras m'ont en partie convaincue d'acheter, dit-elle. Au début, j'allais tous les jours sur le toit pour profiter de la vue magnifique sur le centre-ville de Montréal.»

Malheureusement, le plaisir n'a pas duré, puisque certains copropriétaires manquaient de civisme. «Parfois, quelques personnes s'appropriaient un espace avec leur musique. D'autres apportaient des coupes en verre sur le bord de la piscine. Un jour, je voulais aller au spa et j'ai retrouvé une bouteille de vodka vide et une boîte de trous de beigne...» Avec le temps, deux agents de sécurité ont été engagés à temps plein et une série de règles ont été instaurées, entraînant une pluie de contraventions.

Quand elle a vendu, Marie a tout de même opté pour un immeuble avec services (piscine sur le toit, gym et cour intérieurs, spa, sauna, terrasse). «Je n'aurais jamais acheté un si petit condo s'il n'y avait eu tout ça. Et c'est rassurant pour l'entourage de savoir que j'ai une piscine, souligne-t-elle en riant. J'ai moins de services qu'avant, mais ça ne me dérange pas.» Il faut dire que les choses se passent beaucoup mieux, selon elle. «Les fauteurs de troubles sont des cas isolés. Les espaces sont plus propres. Il y a moins de surveillance. Tout est plus agréable.»

*Nom fictif

L'emplacement

Depuis cinq ans, Réjeanne Bourgeault et son mari habitent dans Cité Nature près du Stade olympique, mais ils profitent bien peu des services proposés là-bas. «Ce n'est pas ce qui nous a attirés en premier, affirme-t-elle. On appréciait surtout la situation géographique, avec la proximité du terrain de golf municipal, du parc Maisonneuve et du Jardin botanique.»

Ne profitant pas des centres de conditionnement physique du complexe, Mme Bourgeault utilise la piscine à l'occasion. «Je participe à un cours d'aquaforme, où je peux faire mon social. Et j'y vais parfois avec mes petits-enfants. Souvent, je suis seule avec les petits. On ne voit pas trop les voisins.»

L'extra qu'elle préfère est sans contredit le garage intérieur. «Mon mari dit qu'il faut absolument avoir ça! On vieillit, vous savez. On a visité plusieurs autres condos qui n'en avaient pas et on ne les voulait pas.»

Elle avait toutefois des craintes face au partage d'espaces. «Je m'attendais à ce que ce soit compliqué dans le garage, avec la quantité de monde qui vit là. Mais chaque phase du complexe a son propre ascenseur. On n'a aucun conflit.»