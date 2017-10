Transactions: revoici la surenchère

Trois régions, trois réalitésAu Québec, 1 propriété sur 12 est vendue à un prix supérieur à celui affiché. Et pour les régions de Montréal, Gatineau et Québec, l'activité immobilière des trois dernières années montre que cette tendance est en augmentation.

Sans grande surprise, Montréal est l'endroit où il y a le plus de surenchère au Québec. «Il y a assurément un marché plus serré à Montréal. L'offre est plus rare par rapport à la demande, qui est forte. Ça se traduit aussi par des prix de vente qui augmentent plus rapidement et des délais de vente qui sont plus courts», précise Paul Cardinal, directeur du service analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ).

Tant pour Montréal que pour Québec, la catégorie des «plex» est celle où il y a le plus de surenchère, une réalité qui ne surprend pas M. Cardinal: «Ils sont situés dans les quartiers centraux qui sont relativement en demande et la taille du parc pour ce type de propriété sur le marché tant à diminuer.»

En 2018, tant pour les maisons unifamiliales que pour les plex, il croit que la surenchère est là pour de bon. «Je pense qu'on pourrait voir cette situation de surenchère perdurer. On n'avait pas prédit une aussi bonne performance en 2017, étant donné le resserrement des règles d'assurance prêt hypothécaire de l'automne dernier. Ça a peut-être fait en sorte que la demande a augmenté et que les vendeurs ne se sont pas encore ajustés à la situation dans certains quartiers. C'est quelque chose qui se fait graduellement», conclut Paul Cardinal.

La folie du plex à Montréal

Les petits immeubles à revenus avec occupation offerte ont la cote dans plusieurs quartiers centraux de Montréal: Plateau, La Petite-Patrie, Rosemont, Verdun, etc. «S'il est affiché au bon prix en termes de valeur marchande, c'est certain que tu vas te retrouver en offres multiples. Il n'y a pas suffisamment de propriétés pour répondre à la demande. On l'avait vu il y a quelques années lorsqu'on était dans un marché de vendeurs. Ça s'est un peu équilibré, mais depuis 18 mois, on se retrouve encore dans les cas d'offres multiples», explique le courtier immobilier Benoit Maunie.

Dans les secteurs les plus chauds et pour des produits très recherchés, il n'est pas rare de se retrouver avec une vingtaine d'offres pour la même propriété. «Même s'il y a compétition et qu'on entre en surenchère, il faut se fixer une limite par rapport au budget et aux besoins», ajoute le courtier.

Gatineau et sa proximité d'Ottawa

La surenchère se produit là où le bassin d'acheteurs est grand et où l'offre est limitée, c'est-à-dire lorsqu'on se retrouve en situation de rareté. Pour le courtier immobilier Jimmy Arsenault, très actif en Outaouais, les inscriptions sous la barre des 300 000 $ et le plus près possible d'Ottawa sont celles où les acheteurs se retrouvent en situation de surenchère et d'offres multiples.

«Dans la région, le marché qui bouge le plus, c'est entre 150 000 $ et 300 000 $. Alors, si on inscrit au bon prix, que l'on propose une propriété clés en main pour la valeur affichée, on risque d'avoir de la surenchère. On le voit surtout dans l'unifamiliale, la maison en rangée et jumelée, ce sont les trois produits cibles. Par contre, ça ne se voit pas dans la copropriété. Je peux afficher à 30 000 $ ou même 40 000 $ plus bas que le prix payé il y a quatre ans et il n'y aura pas de surenchère.»

Quartier Montcalm à Québec

Si, de façon globale, la région de Québec est marquée par une augmentation de la fréquence de la surenchère, ce ne sont pas tous les secteurs qui suivent cette tendance. Evelyn Péladeau est courtière immobilière agréée et se spécialise dans la Haute-Ville à Québec: Vieux-Port, Vieux-Québec, Montcalm, Sillery. Selon elle, le quartier chaud du moment est Montcalm. «C'est le secteur qui est le plus convoité présentement. Près du Vieux-Québec, près des plaines d'Abraham, les gens veulent demeurer dans ce secteur. Mais il n'y a pas de surenchère pour autant.» En revanche, elle admet que le phénomène des offres multiples, pour les secteurs qu'elle dessert, augmente: «C'est quelque chose qu'on ne voyait plus beaucoup. Les acheteurs savent qu'ils ne sont pas seuls, mais ça ne va pas jusqu'à dépasser le prix affiché.»

Pour plusieurs produits ciblés, elle a des listes d'attente de clients potentiels qu'elle contacte dès la mise en marché. Tout récemment, elle a conclu deux transactions d'appartement-terrasse à 1 500 000 $ sans même avoir à afficher les propriétés. Quelques coups de fil, et les propriétés étaient vendus.