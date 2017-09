Les apprentis courtiers

Les hauts et les bas de la profession

En 2016, près de 1200 personnes ont suivi une formation en courtage immobilier résidentiel ou commercial dans l'un des 21 établissements certifiés du Québec. Populaire, le programme d'études? Tout dépend d'où l'on se trouve.

Au Collège LaSalle de Montréal, 190 élèves se seront assis dans les classes de courtage immobilier au terme de l'année 2017. «Ce sont des chiffres qui se maintiennent par rapport aux années précédentes, autant pour les formations de jour que de soir, dit Émilie Germain, coordonnatrice des programmes de gestion. Mais il faut préciser que l'offre de service est beaucoup plus grande, avec l'arrivée de nouveaux établissements qui offrent le cours. On peut donc croire que l'intérêt pour la profession augmente.»

Par contre, d'autres lieux d'enseignement ont perdu des aspirants courtiers depuis 2008, au moment où la formation est devenue obligatoire pour obtenir un permis de courtier immobilier. C'est le cas du cégep Garneau de Québec, qui est passé de sept cohortes de 42 élèves il y a 10 ans à une ou deux par année.

«Avant, n'importe qui pouvait s'improviser courtier ou faire une petite formation, alors qu'aujourd'hui, on doit suivre un programme qui dure entre 375 et 570 heures selon l'école et réussir les examens de l'OACIQ», explique Stéphanie Comtois, conseillère en formation et service aux entreprises à la formation continue au cégep Garneau.

Ainsi, la formation exige des élèves un investissement majeur en temps et en argent pendant presque un an. «Quand on suit les cours, on travaille peu ou pas, alors il y a une baisse de revenu, ajoute Mme Comtois. Et il faut aussi considérer les frais d'inscription aux examens, qui tournent autour de 1000 $, et les nombreux frais sur le marché du travail [permis, frais d'association, etc.] qui peuvent aller jusqu'à 4000 $. Ça décourage bien des gens.»

Formation complexe

Au Collège LaSalle, entre 78 % et 85 % des élèves obtiennent leur diplôme dans les temps prévus, et 5 % l'obtiennent avec un léger délai. Preuve que certains se réorientent ou réalisent que les cours sont plus ardus qu'ils le croyaient. «Je ne dirais pas que c'est ardu, corrige Émilie Germain. Mais c'est assurément plus complexe que certains autres cours que nous offrons. Il faut maîtriser des notions de finances, de mathématiques, de droit, d'éthique et de rédaction de contrats. Ce n'est pas la formation la plus facile. Et certains étudiants doivent s'y prendre à deux fois pour réussir un cours.»

Pourtant, ils sont plusieurs à imaginer qu'ils obtiendront leur diplôme sans effort. «Les gens ne s'attendent pas à devoir étudier autant, confirme Mme Comtois. Ils pensent que pour devenir courtiers, ils n'ont qu'à suivre une formation sans réviser. Mais ils doivent ouvrir leurs livres, prendre le temps de faire leurs travaux et étudier pour réussir.»

Le taux de réussite peut aussi dépendre de certains enjeux financiers. Actuellement, la formation de courtage immobilier au cégep Garneau est financée par le gouvernement et les élèves paient 55 $ par semestre. «Environ la moitié d'entre eux réussissent les examens de l'OACIQ, indique Stéphanie Comtois. Mais quand l'inscription au programme coûtait 4000 $, le taux de rétention dans la profession était de 90 %. Les étudiaient réfléchissaient davantage avant de faire un tel investissement et ils étaient peut-être un peu plus sérieux.»

Concurrence

Autre élément à considérer avant d'étudier pour devenir courtier: la transformation du marché immobilier, avec la croissance en popularité des services de soutien à la vente comme DuProprio.

«Certains étudiants ont des craintes pour l'avenir de la profession, mais les professeurs les rassurent et leur expliquent qu'il est possible de cohabiter, souligne la porte-parole du cégep Garneau. L'immobilier a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Les consommateurs ont accès à beaucoup plus d'information sur Centris, alors on doit travailler différemment et miser sur tous les services que peuvent offrir les courtiers.»

Préjugés

Stéphanie Comtois doit également ramener quelques aspirants courtiers sur terre en parlant des réalités financières. «Je dois parfois en décourager certains et leur dire que le salaire annuel moyen d'un courtier est de 40 000 $. Ça en désenchante plusieurs. Dans nos cours, on monte un plan d'affaires sur trois ans pour les préparer à la réalité.»

Au Collège LaSalle, les dirigeants voient les choses autrement. «Les étudiants ne sont pas naïfs, dit Émilie Germain. Ils savent qu'ils ne seront pas des têtes d'affiche en partant. De notre côté, notre travail est de faire rayonner la profession et de monter nos étudiants vers le haut. On partage toutes sortes de succès, ceux des têtes d'affiche et ceux des courtiers qui réussissent à concilier travail-famille ou qui adorent travailler à leur compte.»