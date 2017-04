Le pouvoir d'attraction de Joliette

Joliette sait se faire remarquer. La ville présente chaque été dans le cadre du Festival de Lanaudière des concerts de musique classique qui résonnent à l'international, elle a accueilli les compétitions de tir à l'arc lors des Jeux olympiques de 1976 et elle attire à la fois de grandes entreprises et des PME qui fournissent des emplois de qualité.

Deux tendances se démarquent dans le marché immobilier de la municipalité depuis quelques années. D'abord, les baby-boomers sont toujours plus nombreux à vendre leur maison, ce qui accroît l'offre de maisons plus âgées sur le marché. À l'opposé, de nouveaux secteurs sont sortis de terre, comme le Carrefour du moulin, par exemple, où l'on retrouve à la fois des maisons unifamiliales, des jumelées et des copropriétés.

« Il y a beaucoup de bons emplois à Joliette, et cela attire de nouveaux acheteurs. Et Joliette offre beaucoup pour la qualité de vie, notamment pour les familles », ajoute M me Gadoury.

Encore dans la vingtaine, Sébastien Melançon et sa conjointe Vanessa Meynard emménageront dans leur première maison au mois de juillet. La Presse s'est entretenue avec Sébastien.

Comment avez-vous réussi à acheter votre première maison à 26 ans ?

On me le demande souvent. J'ai fait des sacrifices depuis l'adolescence dans le but d'arriver là. Depuis que je travaille que je mets de l'argent de côté. Mais mon achat n'est pas spéculatif. Le but est de m'établir à long terme. Je n'ai pas l'intention de revendre à court terme.

Qu'est-ce que vous avez acheté ?

Une maison à deux étages.

Est-ce que vous avez cherché longtemps ?

J'ai commencé mes recherches en septembre dernier. Je cherchais des maisons assez jeunes. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent plus petites avec de petits terrains, dans des quartiers où elles se ressemblent toutes. J'ai fini par en trouver une dans le quartier où j'ai grandi. Elle a une vingtaine d'années. Elle est plus grande ainsi que le terrain. Elle a plus de caractère aussi. C'est une époque où les gens faisaient construire des maisons plus à leur goût personnel.

Quels avantages voyez-vous avec votre achat ?

C'est le quartier où j'ai grandi. Je le connais bien. Mes parents et mon frère habitent aussi tout près.

Vous voyez des désavantages ?

Non. Je n'en vois pas.