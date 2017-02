L'unique Ville-Marie

Des 19 arrondissements qui forment Montréal, aucun n'est aussi diversifié que celui de Ville-Marie. Des tours qui poussent comme des champignons au coeur de la ville, de vieux murs de pierres qui racontent son histoire le long du fleuve Saint-Laurent et ses anciens quartiers ouvriers à l'est, témoins d'une réalité économique et sociale encore pas si lointaine.

Le marché immobilier du coeur de la métropole est à l'image de cette réalité et présente une clientèle variée, à la fois locale et internationale. En ce début d'année, la courtière immobilière Patricia Lallier, de l'agence Keller Williams Urbain, constate que les acheteurs dans le Vieux-Montréal proviennent surtout de l'extérieur du Canada, notamment des États-Unis et de l'Europe. Mais selon elle, cette clientèle s'intéresse tout autant au bouillonnement du centre-ville et ne se limite pas au secteur historique.

«Quand les clients viennent visiter une propriété dans le Vieux-Montréal, ils vont aussi voir ce qu'il y a dans le centre-ville. Et vice versa. Ce sont des vases communicants, analyse-t-elle. Le centre-ville offre un cachet différent de celui du Vieux-Montréal. C'est une architecture qui est plus anglaise. C'est recherché.»

Plus à l'est, dans les secteurs du Centre-Sud et du Village, le courtier immobilier Jean-Patrice Bourguet, de Via Capitale, constate une certaine effervescence en ce début d'année. «Les nouveaux acheteurs qui n'ont pas trouvé à l'automne reviennent. [...] Ils ont réévalué leurs besoins», dit-il, notamment en raison du resserrement des règles d'emprunts hypothécaires annoncé par le gouvernement fédéral l'automne dernier.

Puisqu'il s'en construit peu dans le secteur, M. Bourguet note aussi une demande soutenue pour les maisons en rangée. La réalité est par contre différente pour les copropriétés en raison des milliers de nouveaux condos qui sont arrivés sur le marché au cours des dernières années. Pour vendre, selon lui, il faut prendre les bonnes décisions: «Comme il y a un choix important, il faut être juste dans le prix. Il faut sortir du lot. On ne peut se permettre d'être trop cher.»