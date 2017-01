Immobilier: Montréal, 33e au monde et heureux de l'être

L'article souligne que le Québec a créé 85 400 emplois à temps plein l'an dernier (pour la plupart à Montréal), soit davantage que toutes les autres provinces réunies.

Les entreprises technos, comme Ubisoft ou Breather, comptent pour une bonne partie de la création récente d'emplois à Montréal. La croissance de cette industrie permet de compenser en partie les licenciements effectués dans le secteur manufacturier, par exemple chez Bombardier, qui a annoncé 1500 suppressions de postes.

Qui plus est, les obligations émises par le gouvernement du Québec ont été les plus performantes au pays l'an dernier. L'assainissement des finances publiques québécoises est de plus en plus remarqué sur Bay Street, souligne le dossier.

Soutien pour l'immobilier

Les prévisions pour 2017 sont assez optimistes en matière de création d'emplois à Montréal, ce qui devrait soutenir le marché immobilier local. Malgré un ralentissement lié aux nouvelles règles hypothécaires fédérales, la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) s'attend à ce que les ventes baissent moins à Montréal que dans le reste du Québec (- 5 % contre- 7 %).

Paul Cardinal, directeur de l'analyse de marché à la FCIQ, a cité récemment la forte création d'emplois à Montréal pour expliquer ce déclin moins prononcé du marché de l'habitation.

Les prix devraient même augmenter tout légèrement cette année dans la métropole (+ 1 %), alors qu'ils stagneront dans le reste de la province, prévoit la FCIQ.