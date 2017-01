Cuisson à induction: le choix du chef

Popularité grandissante

Dans les foyers québécois, induction se taille aussi une place de plus en plus importante. Dans la province, en 2016, les ventes des cuisinières à induction ont augmenté de 3,7 % et celles des plaques à l'induction ont grimpé de 17,1 %, a calculé l'Association des manufacturiers d'électroménagers pour la maison (AHAM). C'est beaucoup plus que dans le Canada au complet, où la hausse se limite à 0,6 % (pour les cuisinières à induction) et à 4,7 % (pour les plaques de cuisson à induction).

Et c'est très significatif, si l'on considère que l'an dernier, les ventes des électroménagers dans leur ensemble ont augmenté de 2,4 % au Québec et de 2,7 % au Canada.

«Le Québec est l'endroit où cette technologie est adoptée le plus rapidement en Amérique du Nord, avance Jimmy Doré, directeur des achats des électroménagers chez Germain Larivière. Le fait que la cuisson à induction soit bien implantée en Europe pourrait expliquer en partie ce phénomène.»

«Depuis un an et demi, les ventes explosent. Avec le prix des appareils, qui a beaucoup baissé, 2017 sera un point tournant.»

Toutes les marques comportent maintenant des modèles à l'induction, constate Luc Massie, directeur des ventes de la division des électroménagers chez JC Perreault. «Même Miele, Wolf et LG ont embarqué l'an dernier, précise-t-il. Dans un segment du marché où le gaz a déjà été très fort, l'induction a pris le dessus.»

Chez BSH, qui fabrique et distribue au Canada les électroménagers de marques Bosch, Thermador et Gaggenau, plus de 50 % des plaques de cuisson vendues au Québec sont à induction. «On est en avance sur le reste de l'Amérique du Nord», note Patrick Henri, directeur du marketing régional de la multinationale.