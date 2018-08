Astucieuses tables de nuit

Table de chevet Björksnäs, IKEA

Haute sur pattes, en bois blond et avec des lignes pures, la table de chevet en bouleau massif Björksnäs d'IKEA respire l'artisanat traditionnel scandinave. Un petit tiroir, avec une poignée en cuir, permet de mettre à l'abri des regards et des poussières les indispensables petites choses du soir. Enfin, des barreaux proches du sol peuvent servir à ranger quelques livres. On trouve également dans cette nouvelle collection une structure de lit et une commode pour celles et ceux qui rêvent d'une déco harmonieuse.