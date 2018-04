Objet culte: la lampe PH

Quelque 60 ans plus tard, la suspension est toujours très présente dans les intérieurs scandinaves. Et pour cause, ce serait - si l'on en croit sa réputation - le luminaire idéal permettant ainsi de manger ou de lire confortablement grâce à un premier type d'éclairage vers le bas, et de voir la famille ou les invités de façon flatteuse grâce à une seconde diffusion latérale. Des bandeaux intérieurs anti-éblouissement et des réflecteurs produisent en outre une lumière chaude.

C'est en tout cas le meilleur produit de vente de la marque Louis Poulsen qui, pour souligner l'anniversaire de sa création, commercialise la suspension dans huit nuances de couleurs vives.

Le luminaire s'intègre tout aussi bien dans un intérieur classique que moderne. Il joue le rôle de pièce signature dans un coin bibliothèque ou au-dessus d'une petite table. Ce type d'éclairage doux et convivial a toutefois ses limites: pour les grandes tablées, il faut multiplier les suspensions.

www.louispoulsen.com/fr