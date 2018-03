Haut les souliers!

Le support fixé au mur peut faire contenir trois ou quatre paires de chaussures, en fonction de leur largeur, estime Mitz. Les gens peuvent donc y mettre les chaussures qu'ils portent le plus souvent, ou celles qu'ils aiment particulièrement. «On peut aussi y exposer ses souliers à la manière d'une petite collection», poursuit le concepteur de meubles, qui a grandi à Osaka, au Japon.

Chaque support est fabriqué à la main par Mitz lui-même, dans son atelier du Mile End. Deux versions sont proposées: l'une en bois uniquement, l'autre constituée d'un mélange de bois et de céramique. Les supports en bois seulement sont plus larges (35 1/2 po ou plus, sur demande) et aussi moins onéreux, à partir de 240 $. Les autres ont une largeur fixe de 29 1/2 po, conformément à la longueur du morceau de céramique, et se détaillent à partir de 300 $.

Pour varier ses types de supports à souliers, Mitz a travaillé avec différentes essences de bois: du noyer, du chêne noirci et de l'érable. La céramique, elle, vient en blanc, en noir ou en gris. Il ne reste plus qu'à y aligner ses plus beaux souliers!