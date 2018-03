Chalet: un nid fraternel

Salle de bains partagée

La famille de Cristina et la petite Alicia partagent cette salle de bains flanquée d'un grand meuble-lavabo central. Sur les pans de murs de part et d'autre du lavabo, des portes rétractables cachent un miroir et une pharmacie, ce qui a permis d'intégrer une fenêtre en bandeau sur toute la largeur. «D'un côté de la pièce, il y a la toilette et, de l'autre, la douche. Les deux sont fermées par des portes givrées, préservant l'intimité de chacun. Le style est sobre, et l'ardoise au sol apporte un aspect authentique.»

Ambiance typique

«La chambre du fils de ma soeur représente vraiment le style chalet, par l'entremise des meubles en bois foncé et des motifs des tissus», dit le designer. La forte présence du gris et le trophée donnent la touche chalet moderne. Le mélange d'objets luxueux, comme les coussins à carreaux de Jean-Paul Gauthier et les autres éléments de literie plus abordables, forment un beau mariage.