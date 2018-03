L'Art déco s'invite chez Wetstyle

«On voulait reprendre un peu le style Art déco modernisé, quelque chose qui fait un peu plus luxueux, tout en rappelant le New York des années 20, 30 ou 40», affirme Édouard Bourgault Parisé, porte-parole de l'entreprise.

Les meubles-lavabos viennent en cinq tailles (entre 24 et 60 pouces) et sont offerts en versions murale, sur pattes ou autoportante au plancher. Des lavabos ont aussi été pensés pour aller avec cette collection et peuvent être commandés seuls.

Le manufacturier, qui exporte beaucoup aux États-Unis, offre ses produits chez quelques détaillants d'ici, dont Ciot, Céragrès-Les-Bains, Ramacieri Soligo et Plombérium.

