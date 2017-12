De déchets à objets

Gaspillage, surconsommation et pollution obligent, de plus en plus de designers et d'artisans préconisent l'approche zéro déchet et utilisent des matières destinées à être jetées comme composant de base de leurs créations. Voici six objets qui prouvent qu'en combinant créativité et savoir-faire, il est possible de redonner vie et valeur aux rebuts qui nous entourent.

5eptentrional offre une solution de rechange à l'enfouissement des bouteilles de verre non consignées par la création d'objets art de la table et décoratifs, dont cette carafe.

Atelier Saint-Cerf

Petite entreprise familiale reposant sur des valeurs artisanales et une philosophie écoresponsable, l'Atelier Saint-Cerf propose des produits entièrement faits à partir de bois recyclé de provenance locale. Les ustensiles et le coupe-légumes et fruits pour enfants sont taillés dans des retailles neuves d'ébénisterie et sont traités avec un fini naturel à base d'huile de lin et de pigments minéraux certifié pour usage alimentaire. Faciles d'entretien et sécuritaires, ces objets permettent aux enfants de participer à la préparation des repas et de développer leur autonomie. L'Atelier Saint-Cerf redonne également vie aux planches de bois invendues en les transformant en jouets décoratifs et petites voitures aux allures rétros.

5eptentrional

Fondée par Jessica Lemieux en 2016, 5eptentrional poursuit la mission d'offrir une solution de rechange à l'enfouissement des bouteilles de verre non consignées par la création d'objets art de la table et décoratifs. Motivée par le désir de conscientiser la population aux dommages environnementaux causés par la gestion actuelle du recyclage du verre, cette jeune entreprise met à profit le savoir-faire artisanal d'une artiste verrière qui transforme des bouteilles en huilier, vase à fleurs, cuillères à salade, carafe et même chandelier. L'entreprise offre également des ateliers créatifs sur la manipulation du verre ainsi que des visites éducatives pour les écoles.

Xavier Laurin

Les jardinières Po : Bleu créées par le designer industriel Xavier Laurin sont confectionnées à 100 % à partir du blanchet d'impression, une toile industrielle composée de coton et de polyuréthane. Habituellement enfoui, ce matériau demeure pourtant très robuste une fois sa fin de vie arrivée et présente un potentiel d'exploitation indéniable reconnu par Xavier Laurin. Les jardinières Po : Bleu sont donc extrêmement durables, résistantes aux intempéries et présentent une option intéressante pour verdir les petits espaces urbains. La composition matérielle des jardinières permet également une grande variété de modèles qui sont en définitive tous uniques.

Made by Ild

Isabelle Le Doussal, architecte de formation et fondatrice de Made by Ild, récupère et réutilise des matières comme le papier, le bois ou la céramique afin de créer des pièces originales et uniques pour la maison. Les luminaires et cache-pots en papier mâché de la Collection PM sont entièrement faits à la main et composés de papier journal recyclé. Guidée par l'envie de créer des pièces pour illuminer les espaces de vie, Isabelle Le Doussal oriente sa démarche de production vers la réduction des déchets et la diminution de leur impact sur l'environnement.

Ouistitine

Chez Ouistitine, les retailles de cachemire, laine, cuir, fourrure et coton reprennent vie sous forme de peluches au design épuré. L'idée derrière cette jeune entreprise montréalaise est d'offrir aux enfants des jouets de qualité fabriqués à partir de matières nobles et chaleureuses qui sauront durer dans le temps. L'écodesign est au coeur de la philosophie de Ouistitine qui réutilise des fibres naturelles et des retailles provenant de l'industrie de la mode pour ses créations. L'entreprise contribue ainsi à éviter le gaspillage et l'enfouissement de ces matières de grande qualité.

Form Us With Love en collaboration avec IKEA

Avec sa toute récente collection de cuisine Kungsbacka, IKEA emboîte le pas au zéro déchet et prouve qu'il est possible d'appliquer le concept à l'échelle de la production de masse. Développés par la firme de design suédoise Form Us With Love, les panneaux d'armoire Kungsbacka sont entièrement composés de bouteilles de plastique et de bois industriel recyclé. Leur fini anthracite mat et leur design minimaliste et intemporel offrent une option intéressante tant du point de vue esthétique qu'écologique. Ce projet ouvre une brèche sur un enjeu environnemental important et permet d'envisager la bouteille de plastique comme une ressource et non comme un déchet.