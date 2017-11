Design ludique

Quatre designers québécois inspirés

De façon consciente ou non, des designers québécois créent dans la veine du radicalisme du groupe Memphis et explorent les formes, couleurs et matières avec audace. Zoom sur quatre studios balayés d'inspirations multiples.

Nicolas Bellavance-Lecompte: En filigrane

La récente exposition consacrée à Ettore Sottsass au Met, à New York, comptait quatre objets d'Oeuffice, un studio formé de l'architecte québécois Nicolas Bellavance-Lecompte et du designer canadien Jakub Zak. «Le commissaire de l'exposition m'a contacté, car il trouvait le lien très pertinent pour exprimer l'influence du mouvement Memphis chez les créateurs contemporains», raconte Nicolas Bellavance-Lecompte. On retrouvait parmi ceux-ci les tabourets de marbre coloré Kapital, réminiscence de l'architecture classique.

Nicolas partage son temps entre Milan, Beyrouth, où il a ouvert une galerie, et le reste du monde. Sa démarche s'apparente à celle d'un artiste. Comme chez les membres du groupe Memphis, l'industrie le laisse de marbre. «Ettore Sottsass et le mouvement Memphis ont toujours été une source d'inspiration en termes de recherche et de concepts radicaux liés aux formes et utilisations des objets», éclaire-t-il. Certaines de ses pièces, par le choix des matériaux, des motifs et des assemblages, rappellent le style du groupe. «Mais l'inspiration fondamentale de mon travail est surtout l'architecture, les concepts constructifs reportés à une échelle domestique avec un concept et une référence particulière», précise-t-il. Oeuffice sortira une collection de luminaires l'an prochain.

Mpgmb: Par fantaisie

Marie-Pier Guilmain (mpg) et Maud Beauchamp (mb) ratissent les champs de la création avec un plaisir affiché. Ces deux amies d'école mettent à profit leur structure artisanale pour suivre leurs inspirations en toute liberté. Leur entreprise, fondée en 2013 à Montréal, se spécialise dans la céramique et les pièces graphiques. Plusieurs de leurs créations partagent un air de famille avec celles du groupe étoile des années 80.

«Avec l'internet, les designers d'aujourd'hui sont pris dans un flux d'images, explique Maud. On ne peut pas nier qu'il y ait un retour au style Memphis.» «L'inspiration est là; nous faisons des choses ludiques, mais avec notre touche personnelle», précise Marie-Pier.

Le manufacturier Souda, à Brooklyn, a même baptisé leur table en cercles de marbre et de bois empilés «Sass», en hommage à Ettore Sottsass. Mpgmb collabore également avec Gautier studio pour la décoration des chambres d'enfants. Le tandem participera pour la cinquième fois au souk@sat, du 29 novembre au 3 décembre prochains, avec les cache-pots au grillage de métal coloré Valley et des affiches «Memphis».

Zoë Mowat: Aléatoirement

Avec une mère artiste, Zoë Mowat est arrivée au design avec une approche résolument esthétique et expérimentale. Au quotidien, elle jongle avec les matériaux, les textures, les proportions et les couleurs, des plus vives aux neutres. Tout comme les designers du groupe Memphis, ce qui lui a valu d'être citée parmi les designers dont le travail porte la trace de cette influence; une mauvaise lecture, à ses yeux. «Même si mes créations sont clairement postmodernes, le style Memphis n'a jamais compté parmi mes sources d'inspiration», clarifie-t-elle.

En revanche, la designer a été interpellée par le design de la communauté religieuse shaker qui intégrait la couleur dans son travail. Elle fait partie du projet Furnishing Utopia, une réinterprétation contemporaine par des créateurs nordiques. Sa structure de rangement et ses brosses ont été exposées lors de la Semaine du design à New York, en mai 2016 et 2017, ainsi qu'au Salon du meuble de Stockholm l'hiver dernier.

Dear Human: Par jeu

Tout comme les membres du groupe Memphis, Jasna Sokolovic et Noel O'Connell, le couple derrière Dear Human, aiment composer avec les couleurs, des pastels doux au jaune soleil, voire au magenta. «Nous n'avons pas peur des couleurs, associées à des éléments graphiques, elles sont notre signature», sourit Noel. Leurs meubles et objets joyeux s'écartent du schéma classique de l'industrie. Les formes géométriques et les matériaux sont alternés avec candeur.

Le plus bel exemple? La lampe Module qui fait penser aux curieux totems d'Ettore Sottsass. Ici, des anneaux de céramique et de terracotta s'empilent avec des pièces en papier mâché, un pan du design durable investi par la marque installée à Montréal depuis deux ans. «C'est un jeu à anneaux de notre fils qui nous a donné cette idée», raconte Jasna. «Nous nous efforçons de toujours avoir une approche ludique que l'on retrouve également dans le design Memphis», complète Noel. Dear Human participera pour la première fois au souk@sat à Montréal, cet automne, ainsi qu'à la Semaine du design de Toronto et au Salon du meuble de Stockholm l'hiver prochain.