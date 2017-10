Le renouveau des carreaux anciens

CENTURA

Total look

La porcelaine qui habille cette salle de bains montre le potentiel d'impact des motifs dans une pièce et les variations d'ambiances que propose une même collection. L'imprimé floral décliné en noir et blanc attire instantanément le regard. Il fait oublier tout ce qui l'entoure ou, a contrario, rehausse l'objet le plus ordinaire. Issue de la même gamme, la porcelaine recouvrant le mur de la douche est déclinée dans plusieurs tons de bleu, ce qui crée une atmosphère fraîche et joyeuse.

Hydraulic Black et Hydraulic Blue de Centura, 18,15 $ le pied carré

Effet tapis

Les carreaux à motifs peuvent servir à délimiter une zone dans une grande pièce, à l'instar d'une carpette, tout en dynamisant le plancher. Les collections offertes multiplient les couleurs et les dessins, comme en témoigne ce modèle, issu de la même gamme que ceux de la salle de bains présentée précédemment. Les losanges se mêlent aux rayures, aux arabesques et aux motifs floraux d'esprit XIXe siècle pour former un patchwork hors du commun.

Hydraulic Black et Hydraulic Blue de Centura, 18,15 $ le pied carré

CÉRAGRÈS

OEuvre d'art

On peut animer un mur et lui donner de la texture en posant de beaux carreaux dans une niche du salon, de la salle à manger, de la cuisine ou, plus traditionnellement, dans la salle de bains. Les carreaux sont également bien adaptés pour habiller un manteau de cheminée. Ce modèle est composé de dalles aux motifs diversifiés et aux couleurs douces à l'aspect délavé, ce qui lui donne un cachet d'antan.

Gesso Natural White de Céragrès, 8,99 $ le pied carré

Années 70

Ces carreaux assemblés comme un patchwork marient des fleurs à des formes géométriques et en 3D. Ces dessins font écho aux tendances des années 70. En tout, 12 motifs sont disponibles pour créer des styles très diversifiés. Les fleurs et les cercles assurent douceur et naïveté, les chevrons, un côté plus actuel et les cubes en 3D, un look futuriste. Quel que soit le choix, l'ensemble fera assurément bonne impression !

Gone de Céragrès, 9,99 $ le pied carré

MOSAÏQUE SURFACE

Grand luxe

Ce superbe modèle en mosaïque dépolie et laiton brossé inspiré de l'époque Art déco deviendra l'élément-phare d'une pièce, qu'il soit appliqué sur tout un mur ou en accent. Ici décliné en rose, blanc et or, il se marie aussi bien à un mobilier clair que foncé. Dans le premier cas, l'ambiance sera rafraîchissante ; dans le second, elle sera d'une grande élégance, surtout s'il s'agit de meubles noirs.

Mosaïque Bellechase de la Collection Odyssée de Mosaïque Surface, 228 $ le pied carré

Touches d'or

Cette mosaïque en chevrons haut de gamme combine des motifs marbrés noir et blanc ponctués de ton or et des baguettes de verre doré. Posée dans une entrée, elle plante le décor aussi bien dans un environnement classique que contemporain et son style est intemporel.

Mosaïque Oxford Black de la Collection Dominion de Mosaïque Surface, 56,25 $ le pied carré