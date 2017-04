Mûrs pour un changement

« J'ai travaillé comme boulanger et chef de cuisine dans plusieurs restaurants », raconte Joël Cyr qui, un jour, a eu envie de changer de carrière. « On fait de longues journées dans la restauration », rappelle-t-il.

De son côté, Danielle, qui a travaillé dans le milieu de l'éducation, souhaitait relever un nouveau défi professionnel.

Le couple, qui vit à Winnipeg, au Manitoba, et qui a deux enfants, a d'abord testé le marché du commerce en ligne avec quelques accessoires, dont des paniers en osier, avant de lancer officiellement MÛR lifestyle.

« C'est en juin 2016 que j'ai abandonné mon poste de chef de cuisine pour me consacrer à notre boutique en ligne », explique Joël, qui veille principalement au bon fonctionnement et à la mise en marché de l'entreprise.

Passionnée de décoration, Danielle possède le flair pour choisir les accessoires déco qui sont à la fois classiques et complètement dans l'air du temps. Son rôle est de dénicher des fabricants un peu partout dans le monde. Elle privilégie les entreprises reconnues pour la qualité de leurs produits et elle a un penchant pour la fabrication artisanale.

Plus de 150 objets

Le site internet propose plus de 150 objets, en grande partie des classiques du design domestique qui ont traversé les époques et les modes. « Autrement, ce sont des classiques réinterprétés », précise Joël.

Par exemple, on trouve les emblématiques filets à provisions français, le savon de Marseille, les couteaux traditionnels d'Espagne Pallarès, des serviettes turques, des torchons en lin, du « Papier d'Arménie », des paniers en osier, des brosses et des balais en poils naturels...

« J'aime les objets simples, au charme européen et au style à la fois scandinave et rustique. Des objets capables de nous inspirer dans la vie de tous les jours », résume Danielle.

Le coût des produits oscille entre 3,50 $ et 150 $, environ. Les frais de livraison sont fixés à 10 $ au Canada, et les commandes de 75 $ et plus peuvent être livrées gratuitement.