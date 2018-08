Mixxy Design: palette de styles

Elle choisit alors de créer indépendamment Mixxy Design, s'inscrit à une formation en lancement d'entreprise et peut bénéficier d'une subvention gouvernementale. Pendant deux ans, elle sable, elle peint, elle répare et ravive de vieux meubles et objets dans son minuscule local de Saint-Henri. «Il faisait très froid l'hiver, très chaud l'été, mais j'étais heureuse!», dit-elle en riant.

Un lieu propice à la création

Il y a deux ans, Josée et sa famille achètent une propriété à La Prairie. «On a bâti un atelier à côté de la maison. J'ai deux petites filles et je veux en profiter. Je ne voulais pas être toujours serrée dans le temps, je ne voulais pas rembarquer dans les bouchons de circulation comme je le faisais avant. Ça donne aussi une flexibilité quand les clients me contactent pour venir me voir», dit-elle.

Plus confortable, plus fonctionnel et plus à son goût que son ancien local, cet atelier optimise le travail de Josée. Et ce travail est avant tout basé sur l'aspect originel du meuble. «Je veux garder l'authenticité du bois. Je fais beaucoup de sablage et de la peinture, et c'est ce mélange qui plaît aux gens. Je travaille en fonction de l'état du meuble, de sa qualité, de l'essence du bois et je fais mon prix par rapport à ça. Je préfère avoir un prix un peu plus bas, mais avoir un bon roulement de mon stock», explique-t-elle en ajoutant qu'elle travaille aussi avec des placages.