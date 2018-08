Les faiseurs: café, poterie et Cie

Les Faiseurs est l'oeuvre de Sarah St-Arnaud, une jeune entrepreneure qui a simplement combiné deux de ses passions - le café et la poterie - dans un seul et même lieu.

«Je voulais vraiment faire cohabiter les espaces, mais personne n'est obligé de faire l'un et l'autre. Il y a plein de gens qui viennent juste au café aussi, mais ils mangent quand même dans de la vaisselle qui est faite ici, à la main.»

En effet, elle a collaboré avec la céramiste Marie-Eve Dompierre pour créer une collection exclusive aux Faiseurs, et c'est dans ces jolies assiettes et ces délicates tasses que la nourriture et les boissons sont servies.

Côté bouffe, justement, la propriétaire a créé des plats simples, «une cuisine du marché, mais sans prétention». Le menu, conçu en partie avec la blogueuse culinaire Christelle Tanielian, est constitué de tartines, de salades, d'assiettes à partager... Beaucoup des produits proviennent d'ailleurs du marché Jean-Talon, et le torréfacteur, Zab, est montréalais.

Des pièces et des cours

Une grande bibliothèque expose les morceaux de céramistes québécois. Pour le moment, on y trouve des créations de Goye, Aline Bertin et Élise Rubin, ainsi que certaines pièces des Faiseurs. De nouveaux artistes seront mis en valeur tous les trois mois environ.

Par ailleurs, les cours proposés visent autant les passionnés de poterie que les simples curieux. Il existe deux formules, soit l'atelier d'initiation pour les néophytes, ou la formule cours, qui dure huit semaines à raison de trois heures par semaine. On y organise aussi des ateliers plus ponctuels, et la jeune entrepreneure a beaucoup de projets pour l'automne, dont des combinaisons brunch-poterie.

lesfaiseurs.ca