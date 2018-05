Du mobilier signé Zébulon Perron

Le designer montréalais reconnu pour ses bars et ses restaurants ajoute une corde à son arc: les meubles. Zébulon Perron a lancé à Milan, le mois dernier, un prototype de chaise qui fera partie d'une ligne de mobilier qui verra le jour d'ici l'an prochain.

La chaise prototype aux formes cylindriques, faite d'aluminium et de peinture cuite, est à l'état conceptuel, précise Zébulon Perron.

«Il s'agit davantage d'une recherche sur la forme. Mais on aura une version de cette chaise qui sera plus confortable, et rembourrée!», assure le designer.

Le reste de la collection est toujours à l'état préliminaire, mais il pourrait y avoir des collaborations avec d'autres designers, comme Lambert et fils pour les luminaires.

À terme, la gamme devrait aussi compter des modèles de sofas, de chaises lounge, de tables... Une aventure à suivre en 2019, également au salon de Milan.

www.facebook.com/zebulonperronetassocies