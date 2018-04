État brut: créativité autonome

(SAINT-PIE) Animés par une passion commune pour la création et le travail artisanal, Annie Rosa et Didier Lussier de l'atelier d'ébénisterie et de design État brut façonnent à la main des pièces de grande qualité qui sont conçues pour durer dans le temps. Portrait d'une entreprise unique, polyvalente et assurément créative.

État brut, c'est d'abord un couple amoureux du design et du travail manuel qui affiche des feuilles de route complémentaires.

Annie Rosa a un parcours jalonné d'expériences artistiques et d'une formation en design graphique à travers duquel elle a développé un goût particulier pour une esthétique épurée et des lignes contemporaines.

Didier Lussier, lui, a grandi sur une ferme et a été en contact très jeune avec le travail manuel. Autodidacte et curieux de nature, il affirmait enfant vouloir devenir inventeur et, adolescent, il retapait déjà des guitares.

Après quelques années à travailler dans le domaine de la construction, c'est l'attrait pour la création qui le pousse à démarrer État brut avec sa compagne Annie. «Il y a quatre ans, on s'est décidés et on s'est lancé dans l'aventure de devenir artisans et entrepreneurs. On ne voulait pas attendre et finir par le regretter, nous voulions vivre notre rêve maintenant», raconte Didier Lussier.

Savoir-faire et innovation

L'offre diversifiée d'État brut reflète bien le caractère multidisciplinaire et polyvalent de l'atelier. Mobilier sur mesure, design de cuisine, projets spéciaux pour des événements et objets pour la maison composent l'univers éclectique des réalisations d'Annie Rosa et de Didier Lussier.