En vedette: la Maison Trika

Pour Tricia Lucarelli et Timothy Gilmour, partenaires de vie et d'affaires, c'était l'endroit idéal pour s'établir. Non seulement sont-ils originaires de cette ville, mais encore, on y trouve très peu de petites boutiques comme la leur.

Si on y tient des importations américaines ou européennes (notamment la collection de vaisselle d'Ellen DeGeneres et les sacs italiens d'Uashmama), ce sont surtout les produits québécois qui sont à l'honneur. Mentionnons, pour n'en nommer que quelques-uns, les soins pour enfants de Lolo, les produits végétaliens de BKind, les linges à vaisselle des Petits mots ainsi que des livres et magazines dont Caribou.

La boutique offre également des meubles sur mesure, fabriqués par le propriétaire. Parfum d'ambiance et espressos accueillent les clients, pour qu'ils s'y sentent eux aussi comme à la maison.

84, boulevard Industriel, Local 410, Repentigny