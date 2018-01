Mode et déco à Saint-Hyacinthe

Caroline Sem, du café-boutique Autour de la table, et Bianca Savoie, du magasin de vêtements Kubik, ont loué un local au centre-ville de Saint-Hyacinthe et ouvert leur commerce en novembre dernier.

On y trouve une sélection de vêtements de Kubik, ainsi que des objets de décoration pour la maison semblables à ceux offerts à Saint-Jean.

On y privilégie tout ce qui est local et fait main, de l'épicerie fine à la poterie. Le coin café compte quelques tables, où on peut relaxer entre deux séances de magasinage.

483, avenue Saint-François, Saint-Hyacinthe

www.facebook.com/autourdelatablekubik