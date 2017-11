Roche Bobois célèbre les 150 ans du Canada

Ce meuble original, composé de trois éléments de base qui se superposent et s'alignent à volonté pour devenir fauteuil, chaise longue, lit ou espace de vie selon les envies, a notamment été habillé par Jean Paul Gaultier, Kenzo Maison et Missoni Home depuis sa création, en 1971. «Il est réinventé de manière régulière par différents créateurs, explique Jennifer Barre, directrice du marketing pour Roche Bobois en Amérique du Nord. Dans ce cas-ci, on a voulu s'associer à des artistes issus de différentes provinces pour représenter un peu plus le pays.»

Le projet Canada 150 a été lancé en collaboration avec Art Toronto. Y ont participé: Philippe Caron Lefebvre (né à Saint-Sauveur et établi à Montréal), Karen Kraven (née à London en Ontario et habitant à Montréal), Patrick Cruz (originaire des Philippines et installé à Toronto), Ron Moppett (originaire de l'Angleterre et vivant à Calgary) et Ningiukulu Teevee, une artiste inuite née à Cape Dorset, au Nunavut.

«On désirait inclure un artiste issu des peuples autochtones pour faire un clin d'oeil au fait que l'histoire du Canada a commencé bien avant 1867», indique Jennifer Barre, directrice du marketing pour Roche Bobois en Amérique du Nord.