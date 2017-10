Plus de vaisselle chez H & M

Parmi les nouveautés, on offre notamment un service de vaisselle mat aux tons de noir, de blanc et de gris, ainsi que des verres, des bols, des planches à découper, des nappes et toutes sortes d'ustensiles de cuisine.

Au Québec, c'est uniquement à la succursale du Carrefour Laval qu'on peut mettre la main sur les accessoires de décoration de H & M.