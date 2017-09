L'Ancêtre Edmond: un passé au goût du jour

Le bois semble à l'état brut, mais il résiste à tout. «J'applique un produit antibactérien et antitache; qu'on pose un bol chaud dessus ou qu'on renverse du vin, ça ne craint rien. Le bois prendra juste du caractère avec le temps», dit Luc Crevier. Le mobilier en couleur répond aux teintes d'antan. «C'est de la peinture à l'eau que je fais faire. J'ai mis quatre ans avant de trouver le bon rouge. Toutes mes couleurs sont à 80 ou 90 % semblables à celles d'autrefois, mais j'en ai d'autres plus actuelles pour répondre aux goûts de chacun. Ensuite, ce qui donne vraiment le look ancien, c'est mon antiquage», souligne-t-il.

Il travaille au pinceau, au chiffon, avec des cires... mais c'est surtout son savoir-faire acquis au fil des années qui fait la différence, car comme il le dit: «Plus on en fait, plus on s'améliore.»

Faire réaliser un meuble, c'est revenir aux vraies valeurs en prenant le temps de choisir celui qui nous convient le mieux et s'assurer de le garder longtemps.

«Un meuble reste un meuble, mais il faut lui donner la vie. Les plus simples sont souvent les plus beaux. Ils procurent une belle chaleur, et on ne se tanne jamais de les regarder. J'utilise juste le pin, parce que je trouve que c'est le bois le plus chaleureux. Ce ne sont que des panneaux pleins, et le mobilier est aussi beau de face que de dos», dit cet artisan pour qui la qualité et l'originalité sont les clés de la réussite.

__________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/Lancêtre-Edmond-350123992032383/