Coup de coeur pour une cuisine lumineuse

Aussi, alors qu'on devait se limiter au plancher de la douche, il a fallu finalement la refaire en entier. «Les murs n'étaient pas égaux, on les a donc refaits pour que la pose de la céramique puisse se faire facilement, soutient le jeune propriétaire d'un salon de coiffure du Vieux-Montréal. On s'est aussi rendu compte que l'eau commençait à s'écouler à travers la membrane. De plus, le tuyau de la sécheuse, qui passe dans le mur de la douche, était perforé, et il commençait à se former de la condensation.»

«La douche a donc été la plus grosse surprise. Je ne m'attendais pas à la refaire au complet - elle a seulement six ans», indique David D'Amours.

Au bout du compte, c'est la salle de bains en entier qui a été refaite, tuiles, ameublement et robinetterie compris.

Quant aux autres éléments qui ne figuraient pas au plan original, notons une nouvelle vitre de douche antitache avec pellicule intégrée cuite à haute intensité, des stores neufs dans la cuisine et la salle de bains, mais surtout, un comptoir d'îlot en pierre sintérisée Lapitec. «J'étais vraiment curieux parce qu'il s'agit d'un produit antitache qui peut accueillir des plats chauds, explique David D'Amours. Cette cuisine-là, je suis déjà en amour avec, alors je me suis dit pourquoi pas.»

Les travaux

Les travaux se sont finalement échelonnés sur un peu plus de deux mois. C'est l'étape du plancher qui a entraîné le plus de retards. L'idée de base avait été d'installer du bois d'ingénierie qui pouvait supporter la chaleur d'un système chauffant électrique. «On m'a fait comprendre que la céramique était plus appropriée, explique David D'Amours. J'ai donc décidé d'y aller pour des tuiles de style béton avec un coulis de la même couleur, ce qui donne une allure très uniforme, épurée. Mais il s'agissait d'une décision de dernière minute qui nous a forcés à retarder la pose du plancher.»