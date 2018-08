Mon bureau dans la cour

Pour bien travailler à la maison

Ne travaille pas (efficacement) de la maison qui veut. Selon la designer Virginie Lamothe, un bon bureau à domicile doit être...

Isolé

Pour Virginie Lamothe, il est important d'avoir un endroit qui est voué uniquement au bureau dans la maison. «Idéalement, si c'est possible, il faudrait avoir un lieu qui ne partage pas d'autres usages», précise-t-elle. On n'a pas tous la chance d'avoir un pavillon dans la cour, bien sûr, mais prévoir une pièce séparée est une bonne idée.

Personnalisé

Selon la designer, le succès d'un bureau repose bien sûr sur son aspect utilitaire, mais il ne faut pas négliger l'aspect esthétique non plus. «C'est quand même plus solitaire comme façon de travailler, donc je pense que ça nécessite plus que juste un ordinateur, une table et une chaise. Il faut que cet endroit-là soit suffisamment beau pour qu'on s'y sente bien et qu'il ne fasse pas que répondre à des besoins pratiques.»

À usage unique

«Si c'est le bureau de la maison, il va nécessairement être encombré de choses qui n'ont pas rapport avec notre travail: des factures, de la paperasse, des trucs pas classés...» Selon Virginie Lamothe, le bureau familial et celui du travailleur autonome devraient être deux choses séparées. Sinon, la table de la salle à manger risque bien de devenir le refuge du travailleur...

Éclairé

Dans une tour de bureaux, personne n'aime travailler dans un endroit où il n'y a pas de lumière naturelle. C'est la même chose à la maison, croit la designer. «Des fois, on ne veut pas utiliser un bel espace pour y installer un bureau, mais je pense qu'on peut se le permettre si on va y passer huit heures par jour.» Donc on évite les racoins ou les sous-sols, et on essaie d'avoir un bon éclairage, naturel si possible, sinon une percée visuelle vers l'extérieur.