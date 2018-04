Bien penser sa salle de bains

Au même titre que celui de la cuisine, l'aménagement de la salle de bains doit être particulièrement bien pensé et bien réalisé pour deux raisons majeures: la complexité de la mise en place des éléments et les coûts importants. De la planification au look, voici comment faire les bons choix.

Déterminer ses besoins

Quand on aménage une salle de bains, la première étape consiste à déterminer ses besoins. «On pose beaucoup de questions au client, parce que chaque cas est différent», dit Richard Brunet, conseiller chez Batimat. Est-ce l'unique salle de bains dans la propriété? Combien de personnes l'utilisent et quel est leur âge? Faut-il la partager à plusieurs à la même heure? Quelle est la superficie de la pièce? Quel budget peut-on y consacrer? Quel look veut-on lui donner? Doit-on prévoir de nombreux rangements? Les réponses à ces questions définissent les besoins essentiels. Il suffit ensuite de détailler les différents points.

Un plan précis

Une fois les besoins déterminés, il faut faire un plan à l'échelle. «Il vaut mieux demander à un designer ou à un architecte de réaliser le plan, car les erreurs sont fréquentes quand on ne fait pas appel à un professionnel. En fin de compte, ce n'est pas une économie», remarque Richard Brunet. Les spécialistes peuvent aussi proposer des solutions et des astuces intéressantes qui ne coûteront pas forcément plus cher.

«Parfois, les gens veulent tout changer parce qu'ils n'aiment plus le look de leur salle de bains, mais si l'emplacement des éléments leur convient, c'est inutile. Ça coûte cher de tout refaire du côté de la plomberie. Si on modifie uniquement le design, ça fait une très grosse différence», explique Sophie Tremblay, designer chez ST Design.