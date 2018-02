Les toilettes high-tech font une percée

Les modèles munis d'une technologie sans contact comme ceux de de la marque American Standard (Activate), gagnent en popularité. Plus besoin de toucher à une poignée pour activer la chasse d'eau, ce qui réduit la prolifération des germes.

Lors de l'achat de toilettes, le premier critère demeure la performance, constate Jean-Michel Martin. Les gens considèrent ensuite la consommation d'eau, la forme des cuvettes (arrondie ou allongée pour un meilleur confort), la hauteur (standard ou un peu plus élevée pour se relever plus aisément) et le style.

Le nec plus ultra

De plus en plus de consommateurs recherchent des toilettes intelligentes après en avoir fait l'essai en voyage ou pour des raisons de santé, note Édith Angers, représentante des ventes pour Toto, dans les boutiques spécialisées.

Qui dit toilette intelligente sous-entend l'intégration d'un bidet permettant un nettoyage à l'eau chaude, d'un séchoir et d'un siège chauffant, explique-t-elle. S'ajoutent ensuite diverses options, comme l'éclairage, la chasse automatique, un purificateur d'air capteur d'odeur (intégré dans le siège), etc. Le prix? Un siège bidet intelligent se vend à compter de 650 $, tandis qu'une toilette intelligente coûte un minimum de 4290 $. Il faut par ailleurs prévoir une prise électrique à proximité. Il se fait aussi un siège intelligent de marque American Standard, à compter de 750 $.

Les efforts pour réduire la consommation d'eau ont entraîné chez Toto la mise au point d'une combinaison de technologies pour faciliter l'entretien des cuvettes de façon naturelle et diminuer la quantité de produits chimiques utilisés (chasse à effet de tornade, application d'un glacis pour qu'aucun débris ne colle à la surface, bruine aux huit heures pour humidifier la porcelaine, etc.), précise Mme Angers.

Le mois dernier, au Consumer Electronics Show(CES), Kohler en a mis plein la vue avec sa toilette intelligente Numi, jumelée à une application pour personnaliser la lumière, le choix de musique, la chaleur du siège et du chauffage des pieds, etc. Autres particularités? Le siège s'ouvre et se ferme grâce à un détecteur de mouvement. Diverses fonctions peuvent aussi être activées par commande vocale ou sur un panneau de contrôle. La salle de bains fait son entrée dans le XXIe siècle!