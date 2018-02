Les plantes d'intérieur défient l'hiver

Mettre de la vie dans les chaumières

Les samedis matin se suivent et se ressemblent chez Jodie Prévost. Lorsqu'elle se réveille, la milléniale met de la musique lo-fi dans son appartement du Plateau-Mont-Royal. Elle se prépare un café et entame la tournée rituelle de ses 40 plantes vertes d'intérieur.

Jodie arrose la terre, arrache les feuilles mortes et transplante les végétaux qui sont rendus trop volumineux pour leur pot.

«Les plantes, ça met de la vie dans un appartement, et je trouve que c'est un investissement dans une décoration. Ça ne se démode pas et ça devient plus beau avec les années.»

Jodie a toujours habité dans un univers décoré de plantes. Quand elle parle de la maison de sa mère, où elle a grandi, elle décrit les lieux comme une jungle. Avant d'emménager dans son propre logis, Jodie a passé cinq mois dans l'Ouest canadien pour planter des arbres. Pendant son séjour, elle a vécu en nature et était entourée d'arbres, de plantes et de feuillage.

«À mon retour, quand je me suis installée dans mon propre appartement, je me suis mise à être claustrophobe. J'ai donc commencé à acheter des plantes parce que j'avais l'impression que ça me ramenait dans un environnement plus naturel», raconte la designer qui deviendra ébéniste.

Cindy Boyce partage cette passion pour les plantes. La photographe et son amoureux possèdent 63 espèces réparties ici et là dans leur 5 ½. Cindy ne se décrit pas tout à fait comme une collectionneuse de plantes, mais plutôt comme une amatrice. Disons une amatrice dévouée.

«On chérit nos plantes comme si c'étaient nos bébés. Chaque fois qu'il y en a une qui ne va pas, on est tellement tristes. On se dit qu'on est de mauvais parents», raconte Cindy en riant.

Émilie Desjarlais, l'artiste qui est derrière le joli compte Instagram Brook & Peony, ne pourrait pas se passer de ses fougères et cactus, elle non plus. La jeune maman passe au moins 40 minutes chaque semaine à chouchouter ses végétaux. Quand elle a des tâches ennuyantes à exécuter, elle procrastine parfois et préfère s'occuper de ses plantes. Elle leur donne de l'engrais, nettoie le feuillage ou les baigne à même l'évier de la cuisine.

Prendre soin de ses plantes lui procure un effet quasi thérapeutique, dit-elle. Ça lui change les idées.

«Avec mon jeune bébé, je passe beaucoup de temps à l'intérieur. Je trouve que les plantes aident à garder le moral, surtout en hiver. Ça met de la vie chez moi.»