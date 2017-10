Souris Mini habille les chambres d'enfants

Après les robes, les habits de neige et autres chaussettes, Souris Mini fait maintenant un saut dans un tout autre univers : la décoration et les meubles pour enfants.

Pour Annie Bellavance, cofondatrice et directrice de la marque Souris Mini, cette transition du placard à la chambre des petits était toute naturelle. « Habiller un lit ou habiller un enfant, pour nous ça se fait selon les mêmes principes : le confort, la qualité, la durabilité », explique-t-elle.

Ainsi, l'entreprise a lancé récemment sa toute nouvelle section Maison. En cette ère où le temps est une denrée rare et où Instagram et Pinterest font office de références en décoration, l'équipe a décidé de faire les choses autrement. Oubliez les salles d'exposition dans lesquelles on vous propose un décor. Ici, on a plutôt créé quatre univers qu'il est possible de « visiter » grâce à une photo à 360 degrés dans le confort de son foyer avec un ordinateur, une tablette ou encore avec des lunettes de réalité virtuelle.

QUATRE UNIVERS

Le visiteur a donc le choix d'entrer dans quatre mondes différents : pastel, denim, noir et blanc et vitaminé. Chaque environnement a été adapté pour plaire autant aux filles qu'aux garçons. « Ce sont des ambiances que l'on connaît très bien », souligne Mme Bellavance, qui ajoute du même souffle que chacune d'elle a été créée en fonction de la personnalité des enfants.

En naviguant dans ces différentes chambres, il est possible de cliquer sur des éléments du décor et de voir apparaître une brève description du meuble ou de l'objet ainsi que son prix. Les clients peuvent donc acheter en ligne à la pièce une décoration murale en forme de cerf, une commode à langer transformable, une lampe sur pied... Tous les meubles en bois ont été conçus au Québec. Le design des coussins et autres housses de couette a également été fait ici.

UN CLÉ EN MAIN

Idéalement, Souris Mini souhaite vendre des décors. « J'offre un clé en main », mentionne la directrice. Des parents qui souhaitent recréer l'une de ces ambiances doivent s'attendre à débourser entre 2000 et 2500 $. Beaucoup de meubles et d'accessoires se transforment ou se modifient pour s'adapter à l'âge de l'enfant, comme un lit de bébé qui peut se métamorphoser pour les plus grands ou encore une housse de couette réversible.

En plus d'offrir une expérience immersive en ligne, l'entreprise a ouvert un peu partout au Québec des boutiques éphémères, de Rosemère à Saguenay en passant par Québec. Dans des locaux vacants, on a aménagé des magasins temporaires où l'on vend uniquement les produits de la collection Maison.

À L'HEURE DU BAIN ET DU REPAS

Et l'entreprise ne se contentera pas de rester dans la chambre des petits. Souris Mini est maintenant présente à l'heure du bain avec une nouvelle gamme d'eau de toilette et de serviettes. Et bientôt, l'entreprise lancera une collection de produits et de meubles destinés aux repas : chaise haute, vaisselle... Finalement, Souris Mini a l'intention de développer une section cadeau comprenant notamment des jouets de bois et des articles de fête.

