Aménagement: une entrée réussie

Bottes jetées en vrac, manteaux empilés, courrier et clés encombrants sont le lot de tous ceux dont l'entrée manque d'attention. Pourtant, cet espace évite bien du stress s'il est bien organisé en plus de donner une première impression agréable de notre intérieur aux visiteurs.

Mélodie Violet, designer de l'Agence Imagine, explique que l'aménagement de l'entrée a beaucoup changé. « Il y a quelque temps, on privilégiait du rangement de type grand placard fermé avec garde-robe, tablettes et banc intégré. Aujourd'hui, on souhaite des espaces très accessibles, car plus on ouvre de portes, plus c'est compliqué. En même temps, on ne veut pas que ce soit le bazar. En fait, les gens veulent du pratique, de l'esthétique et des meubles de caractère », remarque-t-elle.

Cette formule est bien plus adaptée aux familles avec enfants. « Il ne faut pas penser que les petits vont ranger. Pour eux, ce doit être instinctif, donc rapide et pratique », précise Gabriela Sube Avalos d'Avalos Design.

Dans ce concept du tout ouvert, des éléments bien choisis rendent l'entrée efficace et impeccable, quelles que soient ses dimensions.

Par exemple, le banc multifonction permet de s'asseoir pour se déchausser. On place les souliers dessous sur un plateau en caoutchouc noir. Simplissime, y compris pour les plus jeunes. On peut aussi choisir un banc coffre peu profond pour stocker tuques, mitaines et foulards (qu'il faudra ressortir avant longtemps).

Autre option : créer une étagère étroite pour ranger les chaussures entre l'assise du banc et le sol tout en laissant assez d'espace pour glisser les bottes dessous.

Le portemanteau et les crochets font en sorte que les vêtements mouillés sécheront à l'air libre. Optez pour un modèle à plusieurs niveaux ou fixez les crochets à différentes hauteurs pour que les plus petits accrochent eux-mêmes leur manteau et veillez à ce que le mur sur lequel sont fixées les patères soit lavable.

Un grand tapis est toujours apprécié. On s'entasse souvent dans l'entrée pour ne pas dépasser de la petite carpette. Il vaut donc mieux la choisir assez grande pour dégager l'espace. Facilitez l'entretien en privilégiant un modèle lavable.

La tablette vide-poches sert par ailleurs à déposer le courrier, les clés et le téléphone qui nous embarrassent, idéalement dans de petites boîtes ou des paniers pour que ce soit plus esthétique. Sinon, il existe des tablettes munies d'un tiroir. Si la place le permet, intégrez une desserte ou une commode.

Enfin, on peut glisser un miroir grand format n'importe où, y compris derrière la porte. Un modèle plus petit convient aussi pour vérifier sommairement sa tenue avant de sortir. Original ou coquet, il donnera du caractère à l'espace.

D'autres astuces

Plusieurs astuces permettent d'égayer l'entrée. Ainsi, pourquoi ne pas ajouter un panier avec couvercle pour y mettre ce qui traîne ? Il est possible d'optimiser le placard existant avec une partie penderie pour les manteaux, des crochets pour les sacs et une zone d'étagères pour les accessoires. On peut y introduire des paniers différents pour chaque membre de la famille. On peut aussi exploiter l'espace sous l'escalier pour aménager un placard. Si l'entrée est en contrebas, transformez la rampe en rangement étroit pour les tuques et les gants. Finalement, choisissez des supports à chaussures mobiles faciles à déplacer, à nettoyer et qui se casent aisément en bas des garde-robes.