Des pièces qui s'adaptent à volonté

La sixième version du module Move Home comporte plusieurs améliorations, démontre l'architecte Pierre Leclerc. Beaucoup de rangement a été ajouté dans le condo témoin et une table extensible peut être intégrée dans une armoire.

Le module ne peut bouger si quelqu'un se trouve devant ou à l'intérieur. Un plaisantin ne pourrait ainsi actionner le mécanisme lorsque quelqu'un prend sa douche. Même chose si la plaque de cuisson fonctionne.

La valve de l'eau est par ailleurs coupée lorsque personne ne se trouve devant l'évier de la cuisine, dans la douche ou dans la salle de bains. Les dégâts d'eau, un véritable fléau dans les tours d'habitation, sont ainsi prévenus.

Autre avantage: dans un immeuble neuf, un constructeur peut intégrer huit logements plutôt que six par étage, précise M. Leclerc. L'immeuble sera terminé plus rapidement et sans perte de matériaux, puisque tout est réalisé en usine.

Avec son coactionnaire Raymond Ouellette, l'architecte a de grandes visées à l'international. Le marché de la rénovation à Montréal est aussi prometteur. «De grands logements de 25 pi de largeur et 50 ou 60 pi de profondeur, difficiles à louer parce que très chers et mal isolés, pourraient être coupés en deux pour donner des lofts de 25 pi sur 25, au goût du jour et isolés selon les dernières normes Novoclimat», souligne-t-il.

M. Leclerc et son équipe profiteront de la tenue du Sommet mondial du design 2017 à Montréal, du 16 au 25 octobre, pour faire découvrir le module à un vaste public. Les visiteurs pourront en faire l'expérience à l'aide de casques de réalité virtuelle.