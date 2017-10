Un escalier à la hauteur

Remplacer le garde-corps

À l'instar des marches, peindre la rampe et le garde-corps change le style, mais il est possible d'aller plus loin et de créer un effet architectural en les remplaçant. Une autre forme de rampe ou de barreaux et un nouveau matériau comme du verre, du chrome ou de la ferronnerie pour le garde-corps donneront une autre dimension à l'escalier.

Habiller le mur

Le mur qui longe l'escalier est comme une toile blanche. Laissez libre cours à votre imagination et exploitez cette zone pour y appliquer la murale ou le papier peint que vous n'oseriez pas mettre au salon. Vous pouvez également recouvrir la cloison d'un matériau comme la brique, le bois, la pierre ou d'un fini texturé. C'est aussi un endroit de prédilection pour créer une galerie de portraits, rassembler les photos de famille, exposer les dessins des enfants... Tout est possible, à condition d'avoir un fil conducteur entre les cadres, comme leur couleur ou leur forme, et de les regrouper pour les mettre en valeur. Avant de les fixer au mur, faites une simulation avec des feuilles ou des morceaux de carton afin de bien visualiser l'ensemble. Le principe est le même pour les souvenirs de voyage ou les collections, comme des bijoux, des masques, de la vaisselle décorative, des miroirs et même de jolis cadres vides, si leur teinte contraste avec celle du mur. Enfin, l'endroit se prête également à la pose d'une ou plusieurs étagères étroites, qui font office de bibliothèque ou de tablette pour poser de petites plantes (artificielles si l'espace n'est pas ensoleillé). Attention de les placer à bonne hauteur pour ne pas risquer de s'y cogner en montant.