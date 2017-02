Décoration: l'effet collection

Moules à biscuits: De loin, on dirait la ligne d'horizon d'une ville. Mais de près, la collection de moules en bois, amassés sur 30 ans par un antiquaire de Bali, est fascinante à étudier dans le détail. On se dit que les Indonésiens mangeaient à une époque de bien jolis biscuits!

Plumeaux et balais: Non, ils ne sont pas là pour encourager la visite à faire le ménage! Ces balais et plumeaux indonésiens ont une fonction purement décorative, à la Villa Nao.

