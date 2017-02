Dans la cuisine de Stefano Faita

Mur de rangement

L'un des aménagements préférés du cuisinier? Le mur de rangement. Il comporte une série d'armoires et fait environ 12 pi de largeur sur 9 pi de hauteur. «Vraiment cool comme espace de rangement et très pratique dans une maison comme la mienne qui n'est pas très grande.» Tout s'y trouve ou presque... Vaisselle, assiettes de service, mélangeur, mijoteuse... Sans compter le garde-manger. «Ce que j'utilise fréquemment se trouve à la hauteur des mains. Autrement, on y range le papier d'emballage à cadeaux, de petits outils, des médicaments, du matériel pour le spa, du bricolage pour les enfants...», énumère-t-il.

Dosseret

Aménagé avec style, le dosseret couvre le mur de l'espace où se trouve la cuisinière. Habillé de carreaux noirs avec coulis blanc, il est paré d'étagères en chêne permettant d'exposer livres et accessoires. Machine à café, pots d'ail et d'oignons, huiles et vinaigres, notamment, sont disposés sur le comptoir en granit noir. «Le dosseret souligne la séparation entre la cuisine et le salon», note Stefano. «Du côté de la cuisinière, on cherchait à créer un esprit de cuisine de restaurant, ouverte et fonctionnelle tout en favorisant la convivialité. À l'inverse, le mur d'armoires a été traité comme un grand meuble intégré», explique Patrizia Giacomini, designer chez Cuisines Steam.