Tendances 2017: dans la cuisine

Alors que le rythme de vie s'accélère sans cesse, la cuisine devient plus que jamais un lieu de rencontre, où il fait bon se retrouver en famille et entre amis. Voici, en six tendances, ce qui la caractérisera en 2017.

Atmosphère chaleureuse

Les cuisines épurées ont encore la cote. Mais elles deviennent plus chaleureuses. «On voit beaucoup de bois ou des imitations de bois, pour un effet chic et raffiné», indique Jean-François Aubry, directeur général du Groupe 3R, spécialisé dans la conception et la réalisation de cuisines et de salles de bains. Le bois est mis en valeur en le mariant avec des matériaux de couleur unie et neutre, précise-t-il.

Plusieurs sont plus aventureux du côté des couleurs, constate Hubert Taschereau, propriétaire de l'entreprise Gepetto, qui confectionne des cuisines sur mesure. Ils vont plus volontiers vers autre chose que le blanc.»

Matières naturelles

Les cuisines sont moins impeccables qu'avant, note Brigitte Boulanger, directrice design et copropriétaire de Cuisines Steam. «On voit réapparaître des matières naturelles, qui s'usent un peu, souligne-t-elle. Comme des planchers de bois, des comptoirs de marbre, du cuivre non traité. Pour que ce soit moins parfait, on met aussi des tabourets dépareillés.» On revient au grain de bois naturel, où l'on voit bien la veinure, note la designer Alexandra Nadeau, à la tête de l'agence Hyperia Design. La couleur est foncée, pour donner plus de caractère à la pièce. «Quand les matières naturelles se démarquent, c'est invitant», dit-elle.