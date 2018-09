Immortelles fleurs séchées

Bouquet d'hiver

Faire un bouquet de fleurs séchées est à la portée de tous à condition de respecter quelques règles de base. Laurie Anne Perron nous a reçus dans son atelier de Montréal pour nous livrer les ficelles du métier.

Séchage soigné

Laurie Anne choisit des fleurs suffisamment épanouies pour obtenir une grosseur intéressante avec laquelle travailler, car en séchant, celles-ci «rétrécissent». «Un bon accrochage, dans un endroit sec et si possible dans l'obscurité, pour mieux préserver les couleurs des fleurs, est le plus important», confie-t-elle. Dans son atelier d'Hochelaga-Maisonneuve, deux murs et une grande grille fixée au plafond sont garnis de petits bouquets de fleurs et d'herbes suspendus la tête à l'envers.

Expérimenter

La fleuriste compose des petits bouquets pour permettre une bonne ventilation et éviter de retrouver des fleurs pourries au coeur. Si elle travaille avec des classiques comme le zinnia, le delphinium, l'hydrangée et l'immortelle, elle aime faire des essais avec des espèces moins connues. Le séchage peut prendre de deux jours à deux semaines en fonction de la variété. «La pivoine, avec ses multiples couches de pétales, peut mettre une bonne semaine à sécher», rapporte-t-elle.

Variété

Au moment de composer un bouquet de fleurs séchées, Laurie Anne examine les couleurs, mais aussi les textures et les hauteurs de celles-ci. C'est pourquoi elle veille à avoir à sa disposition différentes espèces, ainsi que des graminées qui donnent un effet sauvage à l'ensemble. «C'est la variété qui fait la beauté d'un bouquet», estime-t-elle.

Ôter les feuilles

La fleuriste essaie en général d'enlever l'essentiel des feuilles des fleurs, qui se conservent plutôt mal, avant de procéder au séchage. Une fois ses petits bouquets de différentes variétés déliés et disposés sur le plan de travail, elle débarrasse celles-ci des petites feuilles en bas des tiges.

Inspiration du moment

Au moment de créer un bouquet, Laurie Anne ne se fie qu'à son intuition. Elle assemble les tiges une à une en tenant l'ensemble face à elle. Elle aime ajouter une couleur vive, comme le jaune, pour apporter une chaleur à la composition, surtout l'automne et l'hiver.

Joli noeud

Lorsqu'elle obtient l'effet souhaité, la fleuriste dépose le bouquet sur le plan de travail, et l'entoure plusieurs fois de façon serrée avec une corde brute à laquelle elle fait un joli noeud floche. Elle coupe ensuite les longueurs superflues du cordage à l'aide d'un petit sécateur.

Tiges à la bonne hauteur

«Pour un effet esthétique réussi, il faut penser à couper les tiges du bouquet en fonction du vase dans lequel on compte mettre celui-ci», rappelle la fleuriste. Son astuce? Poser le vase au bord du plan de travail, et tenir le bouquet face à lui en fonction de la hauteur souhaitée. Les tiges et branchages sont ensuite coupés à l'aide d'un sécateur suffisamment puissant.

Longue vie

Un bouquet de fleurs séchées acheté ou confectionné l'automne devrait, normalement, traverser l'hiver et le printemps en beauté, le temps de pouvoir retrouver des fleurs fraîches, de préférence locales si on veut prolonger le geste durable, chez les fleuristes, sur le marché ou au jardin. On évitera néanmoins de le mettre devant une fenêtre où les fleurs risquent d'être exposées au soleil et donc de voir leurs couleurs pâlir. Certains branchages se conservent plus longtemps.