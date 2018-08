Des livres hauts en couleur

À la rentrée, il faut souvent faire de la place dans sa bibliothèque pour de nouveaux livres. Et si vous en profitiez pour faire un brin de ménage... et de déco?

Elle travaille dans le monde de l'édition, lui, dans celui des communications, et les deux sont maniaques de lecture. Ensemble, ils ont une magnifique bibliothèque remplie de livres, que l'un ou l'autre a lus... ou même parfois les deux!

Mais la plus grande particularité de la bibliothèque d'Emilie Villeneuve et de Mathieu St-Onge, c'est sans conteste son dégradé de couleurs. En effet, leurs livres sont classés par teintes: rouge, bleu, orange... Sans oublier les livres de poche, plutôt monochromes (et listés par auteur), qui donnent une belle unicité à l'ensemble.

C'est Mathieu qui tenait à exposer les livres dans la maison, précise Emilie. Elle lui a donc demandé de trouver une façon de rendre l'ensemble joli. Avec ses U en acier blanc, la structure de la bibliothèque elle-même se fait oublier en créant un effet de flottement qui fait toute la place aux livres.

Au-delà de l'aspect esthétique, toutefois, ce système est bien pratique, note Emilie.