Fabrice Le Guern: peindre l'illusion

Techniques variées

Les techniques utilisées sont variées et souvent très anciennes, dit celui qui, à 16 ans, a d'abord fait une formation de peintre en bâtiment à Paris. Après, il est allé se spécialiser en peinture décorative au réputé Institut supérieur de peinture Van Der Kelen-Logelain, à Bruxelles. Il a ainsi canalisé son intérêt pour l'art et la création.

«La peinture décorative est un métier très technique, précise M. Le Guern. Ça existe depuis très longtemps, on n'a rien inventé. C'est un travail de précision. Toutefois, après la formation, on exploite ça beaucoup tout seul. On joue avec le plâtre, le stuc, la peinture, on cuisine... Moi, j'ai toujours besoin de chercher, d'apprendre, sinon je vais m'ennuyer.»

Le peintre Le Guern travaille avec «tout ce qui peut se travailler»: la peinture, des pigments, de la colle, du ciment, du papier, du plâtre, du sable, de la chaux, des feuilles d'or, de cuivre, d'argent, du coton... Il a créé d'innombrables échantillons qu'il peut montrer aux clients. La plupart du temps, il travaille directement sur le support, chez le client.