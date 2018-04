Réparatrice de céramique: la femme qui recollait les morceaux

Elle suggère d'emballer chaque morceau séparément et de ne pas tous les mettre dans le même sac. La céramique est très fragile et le frottement des différents morceaux les uns contre les autres peut causer encore plus de dommages. Chose importante à savoir, il est souvent possible de reconstruire un morceau manquant.

Les différents types de restauration

La restauratrice propose trois types d'intervention: la restauration de base (collage simple), la restauration pour usage (bord d'assiette, par exemple, mais attention: aucune colle ne pourra être en contact avec des aliments ou aller au four) et la restauration illusionniste, plus complexe, qui redonne à l'objet sa forme originale et où il est impossible de voir les interventions.

Il est aussi important de savoir que ce genre de travail est long, un temps de séchage pour la colle va de sept jours à un mois. Sophie Muguette Rouleau propose aussi la méthode de restauration japonaise kintsugi, qui consiste à accentuer les traces de bris ou les craquelures avec de la poudre métallique.

http://mamzellemuguette.wixsite.com/mamzellemuguette